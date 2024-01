Fonte: IPA Margherita di Danimarca

Margherita di Danimarca è stata una Regina molto amata nel suo Paese, la più longeva d’Europa per l’esattezza (superando addirittura il record di Elisabetta II). Com’è noto la (quasi) ex Sovrana oggi 83enne ha deciso di abdicare cedendo il trono al figlio Frederik, finito al centro di uno scandalo per via dei comprovati tradimenti della consorte Mary, e per lei si apre un nuovo capitolo della sua vita. Ma cosa farà? Di certo avrà la possibilità di trascorrere più tempo in uno dei luoghi a cui è più legata: il castello di Cayx, nel sud della Francia.

Margherita di Danimarca, il castello acquistato col marito Henrik

Ci sono luoghi che ci restano nel cuore più di altri e sì, anche se sei (stata) la Regina di Danimarca e hai vissuto tra i fasti del Palazzo c’è una parte di te che non dimentica. Per Margherita di Danimarca il castello di Cayx, situato nella regione di Cahors nel sud della Francia, non è semplicemente una delle tante tenute di famiglia, ma uno scrigno di ricordi legati al marito Henrik, il Principe consorte che è venuto a mancare nel 2018.

Fonte: IPA

Margherita era legatissima al marito ed è proprio con lui che nel 1974 ha deciso di acquistare il castello in questione, circondato da una tenuta vinicola di circa venti ettari che per la coppia nel tempo è diventato un piccolo paradiso terrestre. Un luogo in cui mettere da parte almeno per qualche giorno gli impegni e le etichette, lasciandosi andare a momenti di puro e semplice relax in famiglia, sia da soli che con i figli, con i quali trascorrevano lì ogni estate.

Stando ai ben informati, l’ex Sovrana si dedica ai suoi hobby preferiti quando soggiorna a Cahors: legge montagne di libri, dipinge acquerelli e si concede lunghe passeggiate. Non è raro vederla recarsi al mercato locale per fare i suoi acquisti, senza la solita scorta “pomposa” ma con due semplici poliziotti in borghese che passano piuttosto inosservati.

I ricordi dell’ex Regina di Danimarca al castello di Cayx

C’è tanto in quel luogo splendido, soprattutto i ricordi di quelle vacanze estive trascorse con i bambini, quando tutto era più semplice e non c’erano scandali da affrontare (ogni riferimento a Frederik e Mary di Danimarca non è casuale). Quando lo scorso febbraio Margherita di Danimarca ha dovuto subire un intervento alla schiena, l’ex Sovrana temeva di non poter far ritorno al castello di Cayx ma così non è stato.

Fonte: IPA

Dopo la morte del marito e nonostante i problemi di salute, inevitabili a 83 anni, Margherita ha continuato a frequentare la tenuta francese, coinvolgendo figli e nipoti. “Sono particolarmente felice di essere a Cayx, proprietà di mio marito che abbiamo acquisito dopo il nostro matrimonio. Abbiamo trascorso qui settimane meravigliose – ha detto alla stampa pochi mesi dopo la scomparsa di Henrik -. Voglio tornare ogni estate per riconnettermi con la casa, la regione e la grande famiglia di mio marito [che era francese, ndr]”.

Un luogo speciale per la Famiglia Reale danese

Il castello di Cayx è riuscito a entrare anche nel cuore dei membri più giovani della Famiglia Reale danese, come ad esempio Nikolai, nipote che Margherita ha “declassato” da Principe a Conte insieme al padre Gioacchino e ai tre fratelli. Il nobile modello che ormai vive da tempo in Australia, quando ancora risiedeva in Danimarca era solito concedersi qualche settimana di relax nel castello dei nonni, portando con sé i fratelli, gli amici e persino la fidanzata.