Letizia e Felipe di Spagna, aumento di stipendio. Quanto guadagneranno nel 2026

La Casa Reale spagnola ha reso pubblici gli stipendi che percepiranno Re Felipe e la Regina Letizia nel 2026: un aumento dell'1.5% rispetto al passato

Felipe e Letizia di Spagna

In linea con l’impegno di trasparenza assunto dal Re Felipe VI al momento della sua ascesa al trono, la Casa Reale spagnola ha reso noto il bilancio per il 2026. L’importo complessivo resta invariato rispetto all’anno precedente, pari a 8.431.150 euro. Ma presenta variazioni nella ripartizione delle spese.

Tra le novità principali, l’aumento degli stipendi del Re e della Regina Letizia, allineati a quelli degli altri dipendenti pubblici. L’incremento sarà dell’1,5% rispetto al 2025, come prevede l’Accordo quadro per il miglioramento dell’occupazione pubblica e dei servizi ai cittadini, che prevede adeguamenti salariali fino all’11% entro il 2028.

Quanto guadagnano Letizia e Felipe di Spagna, lo stipendio

Re Felipe riceverà per il 2026 uno stipendio di 290.000 euro (+4.311 rispetto al 2025), mentre Letizia di Spagna potrà contare su un salario di 160.000 euro (+2.881 euro). La Regina Emerita Sofia avrà a disposizione 131.000 euro (+2.438 euro).

Sebbene facciano parte della Famiglia Reale, non sono previsti compensi né per il Re Emerito Juan Carlos, la cui indennità ufficiale è stata revocata dal figlio nel marzo 2020, né per la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

L’indennità per i tre membri della familia real che ricevono fondi pubblici è aumentata dell’1,5% rispetto allo scorso anno, in linea con l’aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, portando il totale a 581.000 euro.

Con questo denaro, i sovrani spagnoli coprono le loro spese personali, come il costo del collegio in Galles dove hanno studiato le due figlie. E risparmiano: il patrimonio privato di Felipe ammontava a 2.573.392 euro nell’aprile 2022, come reso pubblico all’epoca.

Anche Letizia è molto parsimoniosa: basti pensare che è la Regina meno spendacciona d’Europa e preferisce riciclare abiti e accessori anziché acquistare nuovi capi per ogni occasione pubblica.

Questa decisione non solo riflette un approccio più contemporaneo, ma anche una riduzione delle spese e una gestione più attenta delle risorse destinate al Palazzo della Zarzuela.

In un clima economico difficile, ogni gesto ha un valore simbolico e la scelta di capi economici o riutilizzati è anche un segno di prudenza di bilancio.

Casa Reale spagnola, pubblicato il bilancio 2026

Il bilancio complessivo della casa reale spagnola resta invariato per il quarto anno consecutivo: 8.431.150 euro. La principale voce di spesa è quella per il personale (3.804.452 euro), sebbene nel 2026 registri una riduzione dovuta a modifiche al regolamento interno sui premi e alla diversa riclassificazione di alcune spese.

La sezione dedicata a beni e servizi ammonta a 3.729.205 euro e comprende, tra l’altro, i costi per la comunicazione e l’informatica, studi tecnici per l’immagine istituzionale, affitti e canoni (160.707 euro), manutenzione (35.486 euro), forniture e materiali (2.830.224 euro). In quest’ultima voce rientrano anche le spese di protocollo e rappresentanza della famiglia reale, pari a 639.788 euro, oltre ai rimborsi per viaggi e missioni di servizio del personale (63.000 euro).

L’incremento più significativo riguarda gli investimenti, che salgono a 728.493 euro, con un aumento superiore al 130% rispetto all’anno precedente. Secondo la Casa Reale, la crescita è legata sia a impegni già assunti sia all’avvio di nuovi progetti. Completano il quadro 168 mila euro accantonati nel fondo di emergenza e una voce residuale per oneri finanziari.

Nel complesso, il bilancio conferma la continuità dei fondi statali alla Corona, con una gestione più oculata e trasparente, senza aumenti complessivi della spesa rispetto allo scorso anno, ma con una redistribuzione interna che privilegia investimenti e spese correnti rispetto al personale.