Letizia e Felipe di Spagna, l’ultimo saluto a Papa Francesco: “Totale ammirazione e rispetto”

La Regina Letizia, Re Felipe e la Regina emerita Sofia hanno firmato il libro delle condoglianze per Papa Francesco: le dichiarazioni toccanti

Anche i Reali di Spagna, Re Felipe e la Regina Letizia, hanno espresso tutto il loro cordoglio per la morte di Papa Francesco. Dopo la scomparsa del Papa, avvenuta lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, Felipe ha condiviso una dichiarazione sentita, inviando un telegramma a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Battista Re, colui che celebrerà anche i funerali sabato 26 aprile. E mentre il mondo intero piange per la scomparsa del Papa, Felipe, Letizia e la Regina emerita Sofia si sono recati alla Nunziatura, la rappresentanza diplomatica della Santa Sede in Spagna.

Letizia di Spagna e Felipe, l’omaggio a Papa Francesco insieme alla Regina emerita Sofia

Un moto di affetto ha mosso il mondo: la morte di Papa Francesco, il Papa degli Ultimi, ha segnato in modo inevitabile ciascuno di noi. Re Carlo e la Regina Camilla lo avevano incontrato non pochi giorni fa, durante la loro visita di Stato in Italia: un’udienza privata durata 20 minuti. Anche il Re e la Regina di Spagna, Felipe e Letizia, si sono uniti al cordoglio, prima con un telegramma, e il 22 aprile hanno firmato il libro delle condoglianze.

Il libro è stato messo a disposizione per esprimere le proprie condoglianze per la morte di Papa Francesco: Felipe e la Regina Letizia hanno presenziato insieme alla Regina emerita Sofia, vestiti a lutto. Si sono inoltre recati nella cappella per rendere omaggio di fronte a una foto del Pontefice. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla figura e alla personalità di Sua Santità Papa Francesco, che trascende la dimensione ecclesiastica; la nostra totale ammirazione e rispetto per la sua totale dedizione all’impegno evangelico fino all’ultimo respiro della sua vita”.

Il programma è stato modificato a seguito della scomparsa del Papa: la Regina Letizia e Felipe si sono recati alla Nunziatura. Dopodiché hanno proseguito il loro programma, un pranzo in onore della cerimonia di consegna del Premio Cervantes, allo scrittore Álvaro Pombo. I Reali di Spagna hanno inoltre confermato la presenza ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile: per la Monarchia Inglese, il rappresentante è il Principe William, come confermato da Kensington Palace.

Il telegramma

Poche ore dopo aver saputo della morte di Papa Francesco, Felipe e Letizia hanno inviato un telegramma al Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Sacro Collegio dei Cardinali. “Nel ricevere, con profonda tristezza, la notizia della morte di Sua Santità, Papa Francesco, desidero trasmettervi, a nome mio, del Governo e del popolo spagnolo, le nostre più sentite condoglianze. (…) Nel dolore della sua perdita, la Regina e l’intera Famiglia Reale si uniscono a me nel trasmettere a tutta la Chiesa cattolica le nostre condoglianze e il nostro affetto, nonché le nostre preghiere per il suo eterno riposo”.

Letizia e Felipe avevano incontrato il Papa in un’udienza privata di 40 minuti nel 2014: per loro, era stata la prima visita all’estero da Sovrani di Spagna dopo l’Incoronazione. La Regina si era vestita di bianco, il privilegio che viene concesso solo alle Regine cattoliche. “Con la speranza di vederla in Spagna”, aveva detto Re Felipe prima di congedarsi.