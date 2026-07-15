IPA La Famiglia Reale spagnola segue i Mondiali 2026

Un divano, una televisione accesa e quattro persone che urlano di gioia come farebbe qualsiasi famiglia in questi giorni (e come avremmo fatto anche noi, se solo l’Italia si fosse qualificata ai Mondiali 2026): è l’immagine che arriva dalla Spagna, e ha per protagonista una Letizia inedita, travolta dall’entusiasmo per la sua nazionale approdata all’atto conclusivo dei Mondiali. Un momento che la Casa Reale ha scelto di condividere con tutti, mostrando un lato quotidiano che raramente viene concesso agli obiettivi.

Letizia esulta per la Spagna ai Mondiali 2026

Martedì 14 luglio le Furie Rosse hanno superato la Francia per 2-0 nella semifinale disputata ad Arlington, in Texas, staccando il biglietto per la finale grazie alle reti di Mikel Oyarzabal, su calcio di rigore, e di Pedro Porro. E la loro vittoria, naturalmente, ha mandato in visibilio un Paese intero, Palazzo Reale compreso.

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Il filmato diffuso dalla Corte spagnola è arrivato dopo il triplice fischio: Felipe, Letizia, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia stretti gli uni agli altri davanti allo schermo, tutti rigorosamente con addosso la maglia della nazionale. Si vedono gli ultimi, interminabili minuti del match, la tensione sui volti e poi l’esplosione finale, con abbracci e sorrisi che, almeno per una volta, si allontanano dal protocollo, solo la reazione spontanea di chi tifa davvero per la propria squadra.

E la Corte non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla squadra, diffondendo un messaggio di congratulazioni per l’impresa raggiunta: “Avete dimostrato ancora una volta perché siete una delle migliori nazionali al mondo. Ora, con un intero Paese alle vostre spalle, è giunto il momento di lottare per il titolo. Grazie per averci permesso di goderci questo percorso”.

Perché la Famiglia Reale spagnola non era allo stadio (e cosa succederà in finale)

Come mai la Famiglia Reale non ha seguito la partita dagli spalti, ma dal divano? Per impegni istituzionali da onorare. La giornata era già segnata da un appuntamento ufficiale a Barcellona: i premi Princesa de Girona, uno degli eventi più importanti nell’agenda della Corona e in particolare della Principessa Leonor. Un dovere che ha reso impossibile la trasferta oltreoceano, anche se il piccolo sacrificio è stato ripagato ampiamente dalla vittoria della Spagna.

Per la finale, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium, alle porte di New York, le cose dovrebbero però cambiare. È infatti molto probabile che Felipe, Letizia e le figlie decidano di volare negli Stati Uniti per assistere dal vivo alla sfida contro la vincente di Inghilterra-Argentina, il match che assegnerà l’ultimo posto disponibile.

Fino a oggi il Re è stato l’unico a presenziare a questa edizione della competizione, seguendo dal vivo una gara della fase a gironi in Messico. Ma i precedenti sono numerosi e fortunati: il ricordo più dolce porta la data del 2010, quando la nazionale maschile conquistò la Coppa del Mondo e Letizia era sugli spalti insieme al marito e alla Regina Sofia. A fine gara i tre scesero addirittura negli spogliatoi per abbracciare i campioni. Tredici anni più tardi, poi, la Regina è tornata a esultare, stavolta accanto alla figlia Sofia, per il trionfo delle calciatrici spagnole sull’Inghilterra. E ora la Spagna sogna di alzare di nuovo la coppa al cielo.