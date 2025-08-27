Letizia di Spagna torna al lavoro, il tenero abbraccio durante la visita con Felipe

Letizia di Spagna e Felipe hanno visitato la zona del lago di Sanabria: la "Reina" ha mostrato il suo lato più privato, abbracciando i presenti

La Regina Letizia e Re Felipe stanno tornando al lavoro: dopo le vacanze, è il momento di riprendere gli impegni pubblici e ufficiali. I Reali di Spagna hanno visitato la zona del lago di Sanabria, che è stata colpita da un incendio devastante. Come sempre in questi casi, la Reina mostra se stessa, il suo lato più accessibile, infrangendo il protocollo, stringendo le mani delle persone e abbracciando alcuni bambini.

Letizia e Felipe di Spagna nella zona del lago di Sanabria

Mercoledì 27 agosto Letizia di Spagna e Felipe hanno visitato le zone colpite dagli incidenti devastanti, tra cui il Parco Naturale del Lago di Sanabria. Si recano anche a Zamora e Las Médulas (León). Oltre a voler vedere con i propri occhi quanto accaduto, il Re e la Regina di Spagna desiderano portare la loro solidarietà alle persone del posto, così come alle squadre di soccorso che si sono prodigate per aiutare le persone. Sempre per lo stesso motivo, si recheranno anche in alcune città della Galizia e zone dell’Estremadura.

Si sono recati sul posto in prima persona, ma hanno anche voluto fare qualcosa di concreto, ovvero valutare di stanziare dei finanziamenti, mediante la Fondazione Hesperia, per aiutare i residenti del posto. Il denaro servirebbe per il recupero e per la ricostruzione. All’arrivo al Lago di Sanabria, i Reali di Spagna sono stati accolti dal Presidente della Giunta Regionale di Castiglia e León, Alfonso Fernández Mañueco.

Oltre a questo, Letizia di Spagna, che è solita compiere questi gesti, ha infranto il protocollo attraversando il cordone di sicurezza, che era stato installato per il percorso ufficiale del Re e della Regina. Le fonti raccontano di una scelta presa senza esitazione: si è avvicinata ai residenti, ha parlato con le persone colpite dall’incendio, ha abbracciato i bambini. Ma non è stata solo Letizia a farlo: anche Felipe non si è attenuto al protocollo.

La vacanza interrotta per la situazione

Felipe, nei giorni scorsi, aveva anche interrotto la sua vacanza in Grecia per visitare la sede dell’Unità Militare di Emergenza (UME) a ​​Torrejón. Ha espresso il suo sostegno alle persone che hanno lavorato in modo instancabile per spegnere l’incendio e mettere in salvo le persone. Secondo Hola, il Re e la Regina hanno monitorato la situazione, mantenendo i contatti con le autorità. In effetti, la situazione è stata a dir poco critica, tanto che è stata definita tra le estati peggiori per gli incendi: hanno colpito più di 403.000 ettari.

La Famiglia Reale di Spagna è stata in vacanza in Grecia: dal Palazzo della Zarzuela nessuna conferma, ma a rivelare la rotta è stato il Falcon, ovvero l’aereo dei Reali. Felipe e Letizia non erano da soli in vacanza ad Atene, dove è atterrato il Falcon: con loro anche l’Infanta Sofia e la Principessa delle Asturie, Leonor. Le vacanze sono dunque proseguite in Grecia, dopo i giorni di svago in quel di Minorca. Ora, però, per Letizia e Felipe è tempo di tornare al lavoro, a contatto con la gente.