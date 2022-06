Letizia di Spagna stravolge le regole con pizzo e trasparenze: uno schianto

Letizia di Spagna, il suo abito bianco è il top dell’estate

Letizia di Spagna è voltata a Cartagena nella regione della Murcia per la cerimonia della consegna della bandiera nazionale. E si è presentata con un magnifico abito in pizzo bianco che gioca con le trasparenze e stravolge le regole del dress code di Corte. Ma lei è la Regina e se lo può permettere.

Letizia di Spagna, uno schianto alla consegna della bandiera

Dopo il viaggio in Mauritania, Letizia di Spagna ha lasciato di nuovo Madrid per raggiungere la città di Cartagena dove ha presieduto alla consegna della bandiera alla Special Naval Warfare Force (FGNE), presso il molo Juan Sebastián de Elcano. In considerazione della giornata estiva e particolarmente calda, la Reina ha deciso di indossare un abito fresco, molto elegante e femminile ma sicuramente lontano dai tradizionali protocolli cui si atteneva sua suocera, Sofia, quando era lei la Regina.

Letizia di Spagna, pizzo bianco e trasparenze

Letizia ha scelto infatti un magnifico vestito bianco, firmato Sfera, che appartiene a diverse collezioni fa. Si tratta di un abito da cocktail, a girocollo, con maniche così corte che appena coprono le spalle. Lungo fino alle caviglie, accarezza busto e vita con delle strategiche cuciture, mentre la gonna è leggermente svasata. Il modello è realizzato con dei fiori di pizzo guipure che rendono il capo estremamente raffinato. Anche se non manca qualche dettaglio di seduzione, laddove la stoffa si fa trasparente.

Donna Letizia abbina l’abito a un paio di slingbacks azzurre e clutch coordinata, firmate Magrit, il brand di calzature e borse preferito dalla moglie di Felipe. Il colore degli accessori è richiamato dagli orecchini con acquemarine, creati da Bulgari. Ovviamente la Reina indossa l’inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

Per rendere il suo look più formale, ma anche per salvaguardare la chioma dall’afa, Letizia ha raccolto i capelli in un morbido chignon. La Reina è perfetta e Vanitatis la definisce “angelica” in bianco. Anche se, come abbiamo detto, non rinuncia a qualche elemento più malizioso.

Letizia di Spagna, così ha stravolto il protocollo

L’outfit della Reina è dunque impeccabile e sembra rispettare l’etichetta, ma in realtà ha una potente carica rivoluzionaria. Infatti, Letizia ha stravolto ogni regola di stile. Prima che diventasse Regina, la cerimonia della consegna della bandiera era presieduta da Donna Sofia, moglie di Juan Carlos, che spesso si faceva accompagnare dalle figlie, le infante Elena e Cristina, e dalla nuora, cioè Letizia, allora Principessa delle Asturie.

Sofia imponeva a se stessa e a loro un abbigliamento molto più austero e legato alla tradizione. Dovevano essere sempre vestite di nero, portare la mantiglia e un pettine tra i capelli. Appena ha potuto, Letizia si è liberata di tutto questo. Ha abolito il nero e i costumi antichi. E se proprio è il caso di usare il pizzo, lo ha scelto bianco (e non è la prima volta).

La Reina però ha compiuto questa rivoluzione del dress code senza forzare troppo la mano e mantenendo quel tocco di formalità e raffinatezza che accontenta anche i più tradizionalisti. Il look di Letizia è quindi promosso a pieni voti e lei è uno schianto.