Letizia di Spagna va in missione come Lady Diana. E lascia solo Felipe

Letizia di Spagna, come riciclare l’abito in pizzo in stagioni diverse

Letizia di Spagna è partita per una missione in Mauritania. E ha lasciato solo a Palazzo suo marito Felipe. Il tour di Stato dura solo un paio di giorni e la Reina sembra ispirarsi a Lady Diana, sia per il suo impegno sociale sia per il suo look da prima linea sul campo.

Letizia di Spagna in missione in Mauritania

Letizia di Spagna è atterrata a Nouakchott, capitale della Mauritania, martedì 31 maggio e tornerà a casa giovedì 2 giugno. Si tratta del settimo viaggio di questo tipo e il quarto che fa in Africa da quando è diventata Regina. Il suo obiettivo è quello di conoscere il lavoro che la Cooperazione spagnola svolge in questo Paese nel settore della salute, dello sviluppo rurale, dell’uguaglianza di genere, della sicurezza alimentare.

Questo è un ambito di cui Donna Letizia si occupa da sola, senza coinvolgere Felipe. Così anche questa volta è partita senza suo marito ed è stata accolta all’aeroporto dalla First Lady della Mauritania, Mariem Fadel Dah, mentre due bambini le hanno dato il benvenuto offrendole latte e datteri.

Letizia di Spagna in completo bianco

Quando Letizia va in missione di questo tipo, recentemente l’abbiamo vista ad Haiti, si presenta con un look pratico, ma che non manca di una certa eleganza. Abbandonati gli abiti sofisticati e i dettagli più alla moda come le scarpe in corda, Letizia indossa sempre il gilet rosso della Cooperazione. In questo caso è scesa dall’aereo con una camicia bianca, dal taglio maschile, e dei pantaloni in cotone chiari, il gilet rosso e degli scarponcini stringati.

Letizia di Spagna s’ispira a Lady Diana

Un abbigliamento che richiama subito alla mente il look di Lady Diana quando andò in Angola, a sostegno della campagna anti-mine. Celebri sono le immagini della Principessa mentre attraverso il campo appena bonificato, indossando proprio camicia e pantaloni chiari, ma al posto delle scarpe stringate, aveva dei mocassini.

Diana è stata la prima a esporsi direttamente nelle cause sociali ad andare direttamente dove c’era bisogno e ancora oggi è un modello per tutte le teste coronate, Letizia compresa, che si ispirano a lei anche nel più minimo e se vogliamo superficiale dettaglio, come il look. Anche se è noto come gli outfit scelti dalle Regine non sono mai casuali e servono sempre come veicoli per messaggi potenti.