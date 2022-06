Letizia di Spagna conquista i potenti con l’abito fucsia effetto push-up

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, cambio di look strategico: dai pois al fucsia

Letizia di Spagna ha letteralmente lasciato senza fiato i capi di Stato col suo ultimo look. La Reina va sul sicuro, recupera dal suo guardaroba l’abito fucsia di Carolina Herrera, effetto push-up, e cascano tutti ai suoi piedi.

Letizia di Spagna vince su Jill Biden

Letizia di Spagna ha dato prova di grande stile nella settimana in cui Madrid ha ospitato il vertice della Nato. Lei ha brillato su tutte le First Lady e in particolare su Jill Biden che nonostante gli Oscar del la Renta e i tailleur bianchi non è riuscita a tenere testa alla moglie di Felipe. Nemmeno quando le due donne hanno visitato una vetreria indossando le stesse scarpe in corda che sono la vera passione della Reina. Il confronto coi loro look ha visto sempre un passo avanti Letizia.

La Regina prima ha sfoggiato l’abito-flamenco a pois di José Hidalgo, poi il magnifico tailleur pantaloni, ispirato a Kate Middleton, di Carolina Herrera. Per la cena di gala ha scelto la petite robe noire abbinata ai bracciali di Cartier dal valore inestimabile. E infine ha optato per un nuovo abito tuxedo, color glicine a pois bianchi irregolari, con cintura in stoffa che sottolinea la vita stretta, firmato Laura Bernal, abbinato a delle scarpe in corda bianche di Macarena, che è stato definito da tutto il mondo il perfetto outfit estivo.

Letizia di Spagna, l’abito fucsia di Carolina Herrera

Per il gran finale Donna Letizia ha scelto uno dei suoi cavalli di battaglia. Si tratta del suo vestito fucsia, firmato Carolina Herrera che, insieme a Hugo Boss e Felipe Varela, è la stilista cui affida le sue mise istituzionali. L’abito senza maniche esalta le braccia muscolose della Reina, il corpetto fasciante fa l’effetto push-up mettendo in evidenza le curve sinuose, mentre la sciancratura sul punto vita è ideale per la silhouette sottile, mentre la gonna scende a campana.

Letizia dà slancio alla figura con le slingbacks nude di Carolina Herrera e una clutch cipria di Felipe Varela. Come è sua abitudine i gioielli sono ridotti al minimo: un paio di orecchini a cerchio in oro giallo e l’anello di Karen Hallam.

Fonte: Getty Images

Come sottolineato, l’abito scelto da Letizia è un riciclo. Lo indossò la prima volta nel 2018 durante un viaggio a New Orleans e anche allora ricevette ottime recensioni, non solo per il modello ma per il colore che le dona moltissimo. D’altro canto il rosa shocking e il rosso sono le tonalità che più ama. Poi ha riproposto il vestito nel luglio 2019. Rimasto inutilizzato per tre anni nell’armadio, la Reina l’ha trovato ideale per accompagna i capi di Stato della Nato a teatro dove hanno assistito alle prove del Nabucco di Verdi.

E nella foto ufficiale in compagnia delle altre Fist Lady, compresa l’elegantissima Brigitte Macron che si è ripresa dopo la delusione del look petrolio al gala, la moglie di Felipe è sempre la più raffinata. Un primato che le è stato riconosciuto non solo dai media spagnoli, ma anche da quelli esteri, affascinati dalle sue scelte di stile perfette.