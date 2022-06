Letizia di Spagna, cascata di boccoli come Kate Middleton e scarpe effetto nude

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, l’abito a fiori di quest’estate è del 2019

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro con una nuova acconciatura. Abbandonati i capelli liscissimi, si presenta con una cascata di boccoli in stile Kate Middleton. Ma il vestito, firmato Maje, lo ha già riciclato almeno quattro volte. Ed è sempre super attuale, confermandosi il perfetto abito a fiori dell’estate. Se poi è abbinato alle slingbacks effetto nude è perfetto da copiare.

Letizia di Spagna, l’abito dell’estate di Maje è di 4 anni fa

Dopo averci deliziato con il magnifico abito bianco in pizzo e aver esaltato la sua linea tonica con i pantaloni bianchi a culotte, Letizia di Spagna recupera dal suo armadio quello che è diventato un grande classico dell’outfit estivo, ossia il suo abito verde smeraldo a fiori viola e rossi, di Maje.

L’occasione per sfoggiarlo nuovamente è la cerimonia di presentazione del Libro bianco sul cancro della pelle in Spagna che si è tenuta presso il Collegio Ufficiale dei Medici di Madrid. La Regina è molto sensibile al tema fin dal 2015 quando ha presieduto il primo Simposio internazionale sul cancro della pelle dove pronunciò la famosa frase: “Essere abbronzati non significa essere belli”.

In ogni caso, per l’appuntamento importante Donna Letizia ha scelto una mise elegante ma non eccessivamente formale. Perciò, ha preferito indossare un abito, considerato più bon ton rispetto ai completi di giacca e pantaloni, ma dai colori vibranti. Come detto, il modello scelto è del brand Maje. Si tratta di un vestito a maniche lunghe, leggermente a sbuffo, scollo a V incrociato tipo cache-cœur, vita arricciata, gonna con orlo asimmetrico, lunga fino ai polpacci.

Fonte: Getty Images

L’abito appartiene alla collezione estate 2019, anno in cui la Reina debuttò con questo look, e allora era venduto a 225 euro, poi ribassato a 180. Allora Donna Letizia lo indossò in occasione della conferenza inaugurale dei corsi estivi della Scuola Internazionale di Musica della Fondazione Principessa delle Asturie a Oviedo. Era il 25 luglio 2019. Poi il 25 giugno 2020 lo ha indossato nuovamente per una visita a Palma di Maiorca dove lo ha abbinato a delle espadrillas. Poi il 10 giugno 2021 lo ha sfoggiato per l’inaugurazione della mostra Odalische: da Ingres a Picasso a Granada.

Letizia di Spagna, le scarpe effetto nude

Per arrivare al 2022 quando Letizia lo abbina a delle slingbacks effetto nude, firmate Carolina Herrera. Sebbene non abbiano un tacco particolarmente alta, Sua Maestà sembra avere qualche difficoltà nel camminare. Forse non tengono abbastanza bene fermo il piede e questo facilita la perdita di equilibrio. Malgrado ciò, queste scarpe sono l’accessorio perfetto e altamente femminile.

Letizia di Spagna, la clutch di 10 anni fa

Altro dettaglio interessante è la clutch vintage in rettile, color viola, in tinta con i fiori dell’abito, firmata Felipe Varela. La pochette era rimasta nell’armadio della Reina per 10 anni fino al 2021, quando ha deciso di riutilizzarla proprio per abbinarla a questo vestito. Giocando sugli abbinamenti di colori, Letizia ha impreziosito l’outfit con i suoi orecchini in quarzo verde e rubino di Tous, modello che porta da anni. Naturalmente, non manca l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie, da cui non si separa mai.

Letizia di Spagna, la nuova pettinatura alla Kate Middleton

Nonostante Letizia abbia già presentato quattro volte lo stesso look, trova il modo di rinnovarsi. E lo fa oltre che con gli abbinamenti strategici, con una nuova pettinatura, ispirata a Kate Middleton, che punta tutto sui boccoli larghi. Una sterzata rispetto all’ultra liscio con cui si è presentata negli ultimi tempi.