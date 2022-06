Letizia di Spagna, una favola con l’effetto push up. Ma la blusa si confonde con la tappezzeria

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna in udienza: abbraccio commosso e top e flop del look

Letizia di Spagna conclude gli impegni settimanali con l’udienza a Palazzo Zarzuela indossando dei magnifici pantaloni bianchi, taglio culotte, dall’effetto push up, e una nuova blusa a fantasia che però tendeva a confondersi con la tappezzeria.

Letizia di Spagna, l’abbraccio commosso

Letizia di Spagna ha commosso tutti durante l’incontro con Fidela Mirón Torrente, rappresentante dell’Associazione spagnola di porfiria. Le due donne si conoscono già da tempo e hanno avuto modo di parlarsi in varie occasioni. Ma questa volta non hanno voluto nascondere dietro le formalità del protocollo il loro affetto reciproco, abbracciandosi calorosamente. Un gesto che ha rivelato quanto la Reina sia coinvolta nel sostegno alla ricerca contro le malattie rare.

Letizia di Spagna, maglia a tappezzeria e pantaloni push up

Per l’incontro di lavoro a Palazzo, Letizia ha optato per un look meno formale e più estivo, non per questo meno di classe. Dunque, niente tailleur ingessati o abiti bon ton, ma nemmeno outfit troppo trasgressivi come il famoso vestito fucsia, la moglie di Felipe ha indossato una nuova maglia a sfondo bianco con finta stampa cachemire, perché analizzandola in dettaglio si tratta di fiori nei toni del rosa, viola e verde, lo scollo è tondo, le maniche alla francese e presenta un’apertura sulla schiena. La blusa è morbida e dà l’impressione che sia molto fresca, perfetta per le alte temperature.

Lo stilista della nuova maglia della Reina è al momento sconosciuto. Sebbene sia un modello ideale per l’estate, la scelta non è del tutto felice. Infatti, la fantasia della stoffa tende a confondersi con gli arazzi appesi nella stanza delle udienze e nelle foto ufficiali la vista va insieme.

La Reina comunque salva il suo look abbinando la blusa a un paio di pantaloni bianchi, taglio culotte, con tasche invisibili sul retro. Il capo è perfetto per lei ed esalta il suo lato b scolpito. D’altro canto, è noto che Letizia si alleni costantemente per mantenersi in forma e i muscoli di braccia e polpacci ne sono una prova.

Letizia di Spagna, il trucco delle scarpe

Per slanciare la sua figura, Donna Letizia indossa un paio di décolletée bianche, classiche, con tacco alto e sottile, firmate Magrit. Il modello Dalila costa 310 euro e non ha in origine il sottile plateau presente nel paio indossato dalla Regina. Questo è un trucchetto che l’aiuta ad avere più equilibrio e a stancarsi di meno restando per diverso tempo in piedi.

Sebbene l’outfit da lavoro non tocca i vertici del magnifico abito in pizzo bianco che ha indossato recentemente, Letizia rivela sempre un ottimo buon gusto. E riesce a rivalutare anche quei capi non sempre all’altezza, come la blusa indossato durante l’udienza a Palazzo. Infatti la Reina la disimpegna coi pantaloni riuscitissimi e la porta rimborsata ma in modo asimmetrico così da darle più movimento.