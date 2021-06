Letizia di Spagna, l’abito verde a fiori colorati è un’opera d’arte prêt-à-porter

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito verde smeraldo coi fiori

Letizia di Spagna vola a Granada con Felipe per visitare l’esposizione Odaliscas, all’Alhambra, dove sono raccolti alcuni capolavori di Picasso, Ingres, Délacroix, Chasseriau, Gérôme, Constant, Bernard e Matisse. Per l’occasione la Regina ha incantato indossando uno splendido vestito verde a fiori, ovviamente riciclato.

Dunque, dopo la mostra alla Biblioteca Nazionale di Madrid dove ha sfoggiato il look con borchie e pitone e dopo la visita all’Accademia delle Belle Arti dove ha stupito con il nuovo abito fucsia identico a quello di Kate Middleton, Letizia di Spagna conclude il suo tour nel mondo dell’arte a Granada dove si è presentata con un outfit dal gusto orientale, in linea con il tema portante del suo nuovo appuntamento.

Abito verde a fiori Puoi comprare online un vestito simile a quello di Letizia di Spagna

Donna Letizia ha scelto di recuperare dal suo armadio uno degli abiti che più le donano, anche se dal colore inusuale per lei. Come è noto, la Regina predilige il rosso, il rosa in tutto le sue sfumature ed eventualmente i completi bicolori, bianchi e neri. Ma tra i vari capi del suo guardaroba c’è anche questo abito verde smeraldo con motivi floreali differenti, viola e rossi con spighe di grano, che lo fanno sembrare una tela dipinta, del brand francese Maje Paris, il preferito dalle adolescenti coronate.

Si tratta del modello Rayema, con scollo a V incrociato ‘cache-heart’, con maniche lunghe, gonna lunga asimmetrica e arricciatura in vita. Letizia di Spagna l’ha indossato per la prima volta nel 2019 a Oviedo dove ebbe un grande successo, tanto da riproporlo l’anno successivo durante la visita a Maiorca.

La moglie di Felipe lo abbina ad accessori di colori diversi: una clutch viola, come i fiori dell’abito, in coccodrillo, di Varela, che risale al 2009 e un paio di slingback color crema, firmate Carolina Herrera, che Letizia possiede in diversi colori.

Come sempre, fondamentali sono i dettagli nei look della Regina. E in questo caso, possiamo dire che è perfetta la scelta dei suoi orecchini pendenti, con rubini viola e quarzi verdi, creati da TOUS Jewelry. Fanno parte della sua collezione di gioielli da anni e li ha indossati recentemente durante la Giornata delle Forze Armate abbinandoli a un cappotto rosa.