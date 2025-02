Leonor di Spagna è splendida in divisa sul veliero che per cinque mesi sarà casa sua, impegnata come guardiamarina: ripercorre il viaggio di suo padre e suo nonno

Fonte: IPA Leonor di Spagna

Leonor di Spagna ha compiuto 19 anni lo scorso 31 ottobre 2024 ma la vita reale si fa attendere. Prima di poter mettere piede a palazzo con un ruolo ufficiale, infatti, deve andare nel mondo come chi l’ha preceduta. Nel suo caso si tratta di seguire le orme del padre, Re Filippo VI, e del nonno, il Re emerito Juan Carlos. Da erede al trono, infatti, sta ricevendo l’addestramento da guardiamarina, al fine di ottenere le necessarie competenze in svariate discipline, dalla navigazione all’astronomia.

Leonor di Spagna in mare

Come accaduto nel tempo a William e Harry, anche per Leonor l’attenzione è enorme per quanto riguarda il suo percorso d’addestramento. È semplicemente splendida in divisa, la primogenita della Regina Letizia di Spagna, apparsa in numerosi scatti. In alcuni è in posa e in altri è decisamente concentrata nei compiti da svolgere. Per quanto sia di “sangue blu”, infatti, la guardiamarina non fa sconti a nessuno.

Fonte: IPA

È salpata il giorno 11 gennaio 2025, alle ore 11, al fianco di 77 colleghi. Il suo è il 97° viaggio di addestramento della storica nave scuola della Marina Juan Sebastián de Elcano. I suoi spazi saranno casa per un totale di cinque mesi. In questo lasso di tempo la nave percorrerà 17mila miglia, fermandosi in 16 porti e facendo tappa in otto Paesi differenti.

Leonor di Spagna in divisa, come il padre

Non sembra avere appena 19 anni, Leonor di Spagna. Con la divisa, infatti, assume una certa maturità. Negli ultimi scatti la vediamo impegnata in visite ufficiali, fare il saluto e sorridere al fianco dei suoi compagni. Un’esperienza formativa di enorme importanza, anche per avere un legame ben saldo con il mondo reale, distante dalla quotidianità regale, ovviamente.

Fonte: IPA

Tutto ciò è parte di un lungo addestramento. La vita dell’erede al trono di certo non è semplice. In precedenza, infatti, ha frequentato l’Academia General Militar de Zaragoza e la Escuela Naval Militar de Marín. Ricalca in tutto e per tutto il percorso di suo padre. Re Filippo VI, infatti, nel 1987 (e suo padre nel 1958) aveva fatto di questo storico veliero la propria casa e aula studio.

Fonte: IPA

Il sovrano è estremamente orgoglioso di sua figlia e ha così definito quel viaggio: “Tra i miei ricordi più belli dell’addestramento militare. Il mare è un’esperienza di apprendimento infinita. Auguriamo quindi a te, cara Leonor, che insieme ai tuoi compagni possa approfittare della conoscenza e dell’esperienza che questo viaggi offre, perché continuerà a valere per te, come è valso per me, per tutta la vita”.