Lady Mary Charteris, l’aristocratica DJ che suona alle feste di Victoria Beckham

Fonte: IPA Chi è Lady Mary Charteris

I Windsor non sono gli unici nobili del Regno Unito, e Kate Middleton ha una rivale molto popolare nelle notti londinesi: si tratta della modella e musicista Lady Mary Charteris, appartenente a una famiglia aristocratica scozzese, amica di Victoria Beckham, e che fa la dj alle sue feste. Bionda, occhi azzurri, look eccentrici, è pronta a rubare la scena a tutte.

Chi è Lady Mary Charteris

Il Regno Unito è ricco di famiglie aristocratiche, alcune ancora al vertice dello splendore, altre decadute, altre ancora disperse tra matrimoni “plebei” e intrecci di ogni tipo. Ma nella notte londinese c’è una stella che brilla più delle altre, tanto da far concorrenza persino a Kate Middleton. Lei è Lady Mary Charteris, classe 1987, nata a Londra ma con una famiglia di origini scozzesi.

Conosciuta dal grande pubblico più per la sua amicizia e i suoi dj set alle feste di Victoria Beckham, Mary è nota sui social, come modella e musicista, in quanto vocalist della band The Big Pink. Il suo lavoro ai party esclusivi di Posh Spice, sin dal 2017, le ha aperto le porte alle serate più glamour, e lei stessa è cercatissima da stilisti e influencer.

Insomma, di sangue blu, ma non solo, in breve tempo sta diventando anche una icona della moda, con le sue acconciature (le ciocche rosa sono sempre molto glamour nella vita notturna della Capitale), i suoi look eccentrici, quel make-up dalle tinte fantasiose, persino per il rossetto.

Amante dei festival musicali, da Glastonbury al Coachella, tra le sue amiche vip spuntano Cara Delevingne e Rita Ora, con le quali spesso è ospite negli eventi più mondani di Londra e del Regno Unito. Come Kitty Spencer (nipote di Lady Diana) e Amelia Windsor (nipote della Regina Elisabetta), Mary Charteris è cliccatissima sul web per le sue origini aristocratiche, ma vive una vita all’insegna della moda e del bel mondo.

Fonte: IPA

Il legame di Lady Mary Charteris con i Windsor

Lady Mary Charteris non ha nessun legame di sangue con la Famiglia Reale inglese, ma la sua dinastia è antica e rispettata da secoli. Suo padre, James Charteris, è il tredicesimo Conte di Wemyss, fa parte della Camera dei Lord, ed è un proprietario terriero.

Volendo, un anello di congiunzione c’è con i Windsor: il prozio di Lady Mary Charteris, Martin Charteris, Barone di Amisfield, fu nominato nel 1950 segretario privato della Regina Elisabetta II.

Dal 2012 è sposata con un membro della sua band, il musicista rock Robbie Furze: le nozze sono state celebrate nella prestigiosa tenuta di famiglia, nel Gloucestershire. Tra gli ospiti molti volti noti, tra i quali Florence Welch, Lily Allen, Poppy Delevingne, Sean Lennon, Keira Knightley, Jerry Hall e Georgia May Jagger. Il suo meraviglioso abito da sposa, disegnato da Pam Hogg, è arrivato persino in un museo: infatti, è stato esposto al Victoria and Albert Museum.

Lady Mary Charteris vive con suo marito e la loro bambina, Wilde Jessie, nata il 21 maggio 2021, a Los Angeles, ma il richiamo di Londra è talmente forte da trascorrere molto tempo nella sua città natia.