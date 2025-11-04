Lutto per Kate Middleton e William, morto a 45 anni l’amico del Principe

Kate Middleton e William sono stati colpiti da un lutto grave e improvviso: è morto a 45 anni Ben Duncan, amico dell'università

Getty Images William e Kate Middleton

William e Kate Middleton sono stati colpiti da un lutto improvviso e inaspettato. Il loro amico dell’università, Ben Duncan, è morto a 45 anni.

Kate Middleton e William, come è morto il loro amico

Ben Duncan ha perso la vita giovedì 23 ottobre dopo essere precipitato dal tetto del Trafalgar Hotel di Londra, facendo un volo di 30 metri. È stato trovato morto poco dopo che gli agenti della polizia erano accorsi sul posto a seguito di una segnalazione di un uomo sul tetto.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “L’uomo è purtroppo caduto dall’alto. Nonostante la tempestività dei soccorsi, è stato purtroppo dichiarato morto sul posto. La sua morte è inaspettata ma non sospetta”.

Kate Middleton e William in lutto per Ben Duncan

William e Kate Middleton conoscevano Ben Duncan dai tempi dell’università. Poco più grande di loro, era già da un paio d’anni alla St. Andrews quando il Principe e la Principessa hanno iniziato a frequentare l’ateneo.

Duncan era molto amico della coppia, anche se era più legato a William. Pare che era presente anche alla famosa sfilata di moda durante la quale Kate andò in passerella indossando un abito trasparente.

Ricordando quell’episodio, una volta Ben raccontò: “Era la fine del loro primo anno. Io ero presente, c’erano un sacco di belle ragazze. Kate indossava un vestito molto audace, un abito trasparente simile a una calza. William era seduto in prima fila e non le toglieva gli occhi di dosso. Da quel momento è cambiata l’intera storia della Monarchia”.

L’amicizia tra i tre è proseguita anche dopo gli anni universitari. A quanto si apprende Duncan faceva parte della cerchia ristretta di persone frequentate dal Principe e dalla Principessa del Galles, almeno finché non partecipò al Grande Fratello inglese, diventando una celebrità.

Duncan fu intervistato anche in occasione del matrimonio di William e Kate, poiché era tra gli invitati.

Chi era Ben Duncan

Ben Duncan era una celebrità televisiva britannica. Ha partecipato a diversi show e serie, ma la grande notorietà è arrivata con il Grande Fratello inglese.

Oltre alle sue frequentazioni reali, poteva vantare amicizie importanti come quelle con Lord Peter Mandelson, l’ex membro del gabinetto diventato conduttore radiofonico Michael Portillo e lo stilista Nicky Haslam.

Il presentatore britannico Mike Hollingsworth, dopo aver appreso della sua morte, ha scritto su Facebook: “Il mio caro, caro amico Benjamin (Ben) Duncan ci ha lasciato. Ha vissuto la vita come Peter Pan, il bambino che non è mai cresciuto. Mancherà moltissimo ai suoi tantissimi amici, che hanno imparato ad amare il suo fascino, la sua arguzia, la sua risata contagiosa e il suo innato senso dello stile. Il mondo è un posto più povero dopo la sua scomparsa. Riposa in pace Benji”.