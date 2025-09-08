Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Una delle ultime uscite di Kate Middleton ha attirato l’attenzione mondiale per un particolare dettaglio di stile. La Principessa del Galles, infatti, ha sfoggiato un’inedita chioma bionda che la rendeva più raggiante che mai, ricevendo però diverse critiche. Successivamente, la futura Regina ha optato per un ritorno al passato: presentandosi a una partita di rugby il 7 settembre 2025, si è mostrata con una tonalità più scura di capelli.

Sembra che la Principessa abbia quindi cambiato il suo stile in funzione delle critiche, mentre, secondo una recente ricerca, i Duchi di Sussex avrebbero un grande seguito online.

Kate Middleton torna castana?

Negli ultimi tempi la tonalità di capelli di Kate Middleton è stata al centro dell’attenzione mondiale. In due delle sue ultime apparizioni pubbliche, infatti, la Principessa si è mostrata con una chioma bionda, che è stata bersaglio di diverse critiche. Di recente, però, la Principessa del Galles sembra essere tornata al suo naturale colore di capelli.

Così è apparso, almeno, durante la partita di rugby della nazionale femminile inglese, a cui Kate Middleton ha partecipato con un look classico e un hairstyle ugualmente discreto. Due ciocche della chioma della Principessa del Galles, in apparenza più scura, erano fermati dietro la sua nuca. La futura Regina potrebbe aver cambiato idea sullo schiarimento dei suoi capelli, dopo le numerose critiche ricevute?

Duchi di Sussex, i più cercati online

Se Kate Middleton sta vivendo un periodo complicato per quanto riguarda la sua popolarità, secondo una recente ricerca i Duchi di Sussex sarebbero i reali inglesi più cercati su Internet nel periodo tra settembre 2024 e agosto 2025, come rivelato dal DailyMail. A rendere noto questo dato è stato Simon Brisk, esperto di marketing digitale e co-fondatore di Click Intelligence, che ha rivelato anche che, tra i due, quello a incuriosire di più è proprio Harry d’Inghilterra: “Harry è stato il membro della famiglia più cercato, con ben 2,2 milioni di ricerche individuali, quasi un milione in più di Meghan. Sebbene Re Carlo III sia stato il secondo membro della famiglia reale più cercato su Google in assoluto, superando Meghan di circa 40.000 ricerche, la Duchessa del Sussex ha registrato picchi complessivi di interesse online più elevati, mentre Carlo è rimasto costantemente popolare”.

L’esperto ha spiegato anche cosa renda il figlio del Re e l’ex attrice così interessanti: “Harry e Meghan sono i più cercati su Google perché si trovano al crocevia tra tradizione e rottura. Sono reali che hanno scelto di andarsene, ma portano ancora con sé i titoli, la storia e l’intrigo che accompagnano la monarchia. Questa tensione li rende infinitamente affascinanti per il pubblico”.

Il Duca di Sussex incuriosisce molto gli utenti del web, che vogliono capire se riuscirà a ricucire i rapporti con la sua famiglia d’origine: “Per Harry, la curiosità nasce da un dramma familiare irrisolto. Ogni voce su una riconciliazione con il padre o il fratello sembra un cliffhanger in una serie in corso, e le persone cercano perché vogliono sapere cosa succederà dopo”.

Meghan Markle, invece, viene seguita nei suoi nuovi progetti professionali: “Per Meghan, si tratta di reinventarsi. I suoi progetti Netflix, le iniziative lifestyle e i ritorni sotto i riflettori accuratamente programmati la posizionano meno come una reale in attività e più come un moderno marchio di celebrità. Questo la rende rilevante sia nel mondo dell’intrattenimento che in quello dell’informazione. A mio avviso, ciò che li rende diversi è che le persone non cercano per capire il loro posto nella monarchia. Cercano per seguire la loro storia. Ecco perché Harry e Meghan superano costantemente persino il Re nelle ricerche su Google”.

Non a caso il picco d’interesse più alto riguardo il Duca di Sussex è avvenuto nel momento in cui è stata divulgata la notizia di un vertice di pace tra i collaboratori del Re e i suoi, lo scorso luglio.