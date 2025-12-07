Kate Middleton, come sta preparando il Principe George per diventare Re

Kate Middleton è stata la grande protagonista del Concerto di Natale a Westminster, ma il suo ruolo è centrale anche nell'educazione del Principe George

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Kate Middleton raggiante al concerto di Natale: cappotto verde con collo di pelliccia

A soli dodici anni, il Principe George sta entrando in una fase nuova e più consapevole della sua vita pubblica. Secondo in linea di successione al Trono dopo il padre, il Principe William, il giovane Reale sta affrontando apparizioni sempre più significative, guidato con attenzione da genitori che sembrano aver definito una strategia educativa chiara: introdurlo gradualmente al suo futuro ruolo, senza bruciare le tappe ma neppure sottrarlo alle responsabilità che lo attendono.

L’educazione di Kate Middleton

Quest’anno ha segnato un punto di svolta. George è comparso accanto a sua madre, la Principessa Kate, al Festival of Remembrance, un evento particolarmente solenne per il calendario britannico, dov’è richiesta grande compostezza. La sua presenza si è fatta notare per la sua maturità crescente e soprattutto perché è avvenuta mentre William si trovava in Brasile per l’Earthshot Prize, segno che Kate sta assumendo un ruolo centrale nella sua formazione istituzionale.

Le sue uscite pubbliche non si sono fermate lì. Ad aprile, George ha accompagnato il padre alla partita dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain, un’occasione meno formale ma comunque di grande visibilità. Solo un mese dopo, ha partecipato insieme ai genitori a un ricevimento per veterani a Buckingham Palace, nell’ambito delle commemorazioni del Giorno della Vittoria in Europa. Ogni apparizione ha mostrato un giovane Principe sempre più a suo agio nel muoversi tra ambienti diversi, dal cerimoniale alla dimensione sportiva, dalla commemorazione storica agli eventi di beneficenza.

Il futuro del Principe George

Secondo l’esperto Reale Richard Eden, ciò che stiamo osservando è “un nuovo membro della Famiglia Reale in addestramento”. Eden ha spiegato come Kate e William stiano “introducendo con cautela” il loro primogenito nella vita pubblica, scegliendo eventi mirati, calibrati per accompagnarlo passo dopo passo in un percorso che richiede tempo, equilibrio e autocontrollo. Un’impostazione che evidenzia la loro visione di una Monarchia più moderna, attenta alla crescita personale dei suoi futuri protagonisti.

Il recente Concerto di Natale organizzato dalla Principessa del Galles è stato un altro esempio eloquente di questo approccio. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha osservato una dinamica sempre più raffinata tra William e George: i due procedono “in perfetta sincronia coreografica”, ma con un padre che, intenzionalmente, fa un mezzo passo indietro per permettere al figlio di prendere l’iniziativa. Una sorta di training invisibile, in cui William rimuove gradualmente gli “stabilizzatori”, lasciando a George lo spazio per maturare con sicurezza.

Anche l’analista Robert Jobson ha sottolineato come le apparizioni sempre più ponderate del giovane Principe non siano casuali, ma segnino una trasformazione evidente all’interno della Monarchia: “Le sue apparizioni pubbliche sono poche ma intenzionali: un paggio d’onore all’incoronazione, ora una presenza composta alla Memoria. Impara osservando: rispetto, pazienza, compostezza”. La Famiglia Reale sembra puntare su un’immagine più essenziale, affidando a George un ruolo chiave nel futuro dell’istituzione.

Se il futuro Re sarà in grado di guidare una Monarchia al passo con questi tempi fragili, molto di ciò sarà il risultato del lavoro cauto e paziente che la madre sta svolgendo oggi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!