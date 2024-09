Kate Middleton, ultime notizie. La regola che non ammette eccezioni

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton è inflessibile quando si tratta dei figli, ancor più in questo momento che sta lottando contro il cancro. Lei e William hanno stabilito una regola che non ammette eccezioni. Pur consapevoli del ruolo che spetta a George e ai suoi fratelli, vogliono che i bambini vivano un’infanzia il più normale possibile.

Kate Middleton irremovibile

Kate Middleton e William sono “irremovibili” nel voler garantire al Principe George , così come ai suoi fratelli, Charlotte e Louis, un’infanzia il più normale possibile, senza gravarli con il peso del loro futuro, ha affermato il biografo reale, Phil Dampier.

Fin dalla nascita dei loro figli, Kate era consapevole dell’esposizione mediati che avrebbero avuto. E ne ha avuto un’ulteriore prova quest’anno con la sua malattia. La Principessa del Galles, rivelando di essere malata di cancro, ha chiesto alle persone una sola cosa, il rispetto della sua privacy e di quella della sua famiglia. Una diagnosi di cancro non è mai facile da affrontare, a maggior ragione quando sono coinvolti dei bambini piccoli. Se poi questi bambini sono anche royal baby, la situazione si complica ulteriormente.

Kate Middleton, la regola per i figli che non ammette deroghe

Per questo motivo il tema della riservatezza e della privacy è diventato ancor più prioritario. George, Charlotte e Louis dovevano aver il tempo di assorbire la notizia della malattia della madre e Kate ha fatto di tutto perché ciò avvenisse nel minor modo traumatico possibile.

William sa bene cosa significa vivere un’infanzia sotto i riflettori. Lui e Harry sono stati traumatizzati non solo dalla morte della madre Diana, ma soprattutto dal fatto di non aver potuto elaborare il lutto privatamente. Sono stati costretti a camminare dietro il feretro della mamma in mondo visione ed erano degli adolescenti, profondamente scossi dalla perdita improvvisa della madre.

Ma anche Carlo, che non ha sperimentato un evento così traumatico, ha parlato della sua infanzia come di un periodo terribile e quando ha capito che sarebbe diventato Re, è stato per lui uno choc.

Kate Middleton e l’infanzia sofferta di William

Dampier ha raccontato che il modo in cui William e Kate stanno preparando George a diventare Re è “non prepararlo”, rispettando i suoi bisogni di bambino. L’esperto sostiene che i Principi non lo costringeranno ad arruolarsi nell’esercito, come avviene invece per tradizione per i futuri Sovrani. E inoltre non gli imporranno degli obblighi ma gli forniranno gli strumenti per affrontare i suoi doveri futuri.

L’educazione scelta da William e Kate pare essere efficace. George e i suoi fratelli sembrano bambini sereni che sanno indubbiamente comportarsi ai grandi eventi cui partecipano, ma d’altro canto sono liberi di fare i capricci e di annoiarsi quando le cerimonie sono troppo lunghe. Inoltre, vengono rispettati i loro tempi e i loro spazi. Will e Kate aspettano che abbiano l’età giusta per portarli con loro, così spesso Louis resta a casa perché ancora troppo piccolo, introducendoli gradualmente alla vita di Palazzo.