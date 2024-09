Kate Middleton, ultime notizie. Patrimonio a rischio per colpa di George

Kate Middleton sta vivendo una settimana impegnativa, come tutte le mamme quando i figli iniziano la scuola. Ma per lei e per William c’è una preoccupazione in più: i soldi. Infatti, con le nuove leggi sull’istruzione, aumentano le tasse per scuole private secondarie e università. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, primo giorno di scuola dei figli

Kate Middleton è dunque alle prese col primo giorno di scuola dei figli. La famiglia è tornata all’Adelaide Cottage dopo aver trascorso un periodo di vacanza prima nel Norfolk, ad Anmer Hall dove la Principessa del Galles è stata sorpresa in spiaggia coi bambini, e poi a Balmoral in Scozia.

La campanella per George, Charlotte e Louis suonerà il 4 settembre. Dunque, cambieranno i ritmi anche per William e Kate. La Principessa si sta ancora sottoponendo a chemioterapia preventiva contro il cancro che l’ha colpita. Perciò, ancora non riprenderà gli impegni di lavoro. Ma sicuramente, questa settimana dovrà cambiare le sue abitudini.

Secondo l’esperta in questioni reali, Jennie Bond, Kate sta vivendo “emozioni contrastanti” a causa dell’inizio dell’anno scolastico. Dopo un lungo periodo trascorso sempre accanto ai figli, dovrà distaccarsene. Ma questo le darà la possibilità di tirare il fiato, di avere più tempo da dedicare a sé, considerando anche il fatto che la Principessa sta affrontando delle cure molto debilitanti a causa del tumore.

Kate Middleton, cambiamenti in vista nella suo quotidianità

Dunque, “probabilmente sarà contenta di potersi riposare“, ha spiegato l’esperta. “Intrattenere tre bambini, giorno dopo giorno, mentre sono ancora in corso gli effetti della cura contro il cancro, non deve essere stato facile” e la stanchezza nelle ultime settimane si sarà fatta sentire. Anche se la Bond ha sottolineato che William e Kate sono apparsi molto rilassati nelle immagini che hanno pubblicato di sé durante l’estate, ciò significa che hanno trascorso bene le loro vacanze.

Però, “Ora si torna alla disciplina mattutina: uniformi scolastiche, borse pronte, compiti svolti e accompagnamento a scuola”, sperando che l’inizio dell’anno sia senza intoppi e non ci siano dimenticanze, come quando Kate non si era ricordata dei calzini di uno dei figli ed era corsa al supermercato a comprarli.

La scuola, specifica la Bond, “darà a Catherine la possibilità di riposare tranquillamente quando ne avrà bisogno, senza sentirsi in colpa per non essere con i bambini, e le darà anche l’opportunità di continuare il lavoro che ha svolto dietro le quinte per la campagna e i progetti che significano così tanto per lei”.

Kate Middleton e William, fino a 75mila euro per la scuola di George

Ma c’è un altro problema all’orizzonte per i Principi del Galles, ossia l’aumento dei costi delle future rette scolastiche di George. Il primogenito della coppia fra due anni andrà al college, probabilmente a Eton come suo padre William. Ma mamma e papà dovranno pagare per la sua istruzione una cifra più importante di quella che prevedevano.

Infatti, sono aumentate le tasse scolastiche e universitarie. Alle nuove cifre si è già adeguata anche Eton che ha comunicato ai genitori dei suoi allievi che ci sarà un aumento del 20% a partire da gennaio 2025. Tradotto, potrebbero sborsare fino a 75mila euro, anziché 68mila euro, cifra che probabilmente pagheranno anche William e Kate per George, sempre che decidano di iscriverlo lì.

Infatti, il Palazzo non si è ancora espresso in merito ed è noto che marito e moglie non erano d’accordo sulla futura scuola del futuro Re britannico. Un esborso che farà diminuire il patrimonio dei Principi del Galles, contando che dovranno pagare il college anche per Charlotte e Louis.