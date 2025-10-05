Kate Middleton, il gesto (che non passa inosservato) durante le visite reali

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

C’è un gesto che è entrato ormai nelle abitudini di Kate Middleton durante le sue visite reali, un comportamento che spesso mette in difficoltà la sua squadra di sicurezza, ma che nel tempo è stato molto apprezzato dai sudditi, che le permette di entrare in empatia con le persone che ha davanti.

Kate Middleton, il gesto che la rende una Principessa così amata

Non è un mistero che Kate Middleton sia molto apprezzata dai sudditi e dall’opinione pubblica, e non è soltanto per la sua grazia e la sua eleganza, decantate in ogni sua apparizione pubblica. Sia la Principessa del Galles che William sono amatissimi, e non è certo un caso: la coppia è ammirata per il suo approccio semplice e concreto agli impegni reali, ma secondo alcune fonti interne, Kate ha un modo particolarmente apprezzato di entrare in contatto con le persone, e che spesso mette in difficoltà la sua squadra di sicurezza.

Il capo scout Dwayne Fields, che ha incontrato più volte la Principessa del Galles nel suo ruolo di copresidente dell’Associazione Scout, ha condiviso alcune riflessioni sull’approccio unico della Middleton alle visite reali. Parlando con Richard Eden del Daily Mail Fields ha raccontato come Kate riesca immediatamente a mettere le persone a proprio agio.

“Mi chiedo se la sua sicurezza abbia un compito facile nel cercare di proteggerla”, ha detto Fields, svelando il gesto tanto apprezzato durante le visite reali. “Non appena arriva, mette tutti a proprio agio. Si abbassa a terra… al loro livello… fisicamente al loro livello“.

“Se sono seduti sul pavimento, leggono mappe, disegnano, fanno arte o sono creativi, anche lei si siederà sul pavimento”, ha svelato Fields, che ha spiegato che questo piccolo gesto, ma premuroso, aiuta chi le sta intorno a sentirsi immediatamente a proprio agio. E che dimostra le doti di empatia della futura Regina.

I sudditi hanno spesso avuto dimostrazione di questo approccio tanto apprezzato, soprattutto durante una visita a un rifugio per bambini nella capitale indiana, Delhi, nel 2016. Nonostante le preoccupazioni (giustificate) della loro scorta di sicurezza che la visita potesse trasformarsi in un caos, la coppia ha insistito per lasciare alcuni dei loro agenti di scorta a casa per interagire più liberamente con i bambini.

Sanjoy Roy, co-fondatore del Salaam Baalak Trust, ha dichiarato: “Quando William e Catherine sono venuti a vedere questo progetto, i rappresentanti hanno chiamato dicendo: ‘Sono felici di venire senza scorta di sicurezza’”. “Ho cercato di dissuaderli dicendo: ‘Non potete farlo, è troppo pericoloso. Non venite’. Ma Will e Kate hanno risposto: ‘No, vogliamo davvero farlo’. Sono stati davvero rispettosi”, ha detto spiegato. “È stato un momento tranquillo, sereno e significativo. Nessun dramma, solo sincera premura”.

Le parole commoventi di William su Kate

Per la prima volta, il Principe William ha parlato dell’annus horribilis appena trascorso, raccontandosi a cuore aperto e facendo delle confessioni anche sul cancro di Kate. Ha ammesso che è stato difficile trovare l’equilibrio per proteggere i bambini, la sua amata consorte e suo padre. E ha dichiarato: “È importante che la mia famiglia si senta protetta e abbia lo spazio per elaborare molte delle cose che sono successe l’anno scorso, ed è stato difficile cercare di farlo e continuare a fare il mio lavoro”.

“Ma sai, tutti abbiamo delle sfide che si presentano, ed è importante andare avanti. Quindi, sai, mi piace il mio lavoro, ma a volte ci sono aspetti, come i media, le speculazioni, sai, il controllo, che lo rendono un po’ più difficile rispetto ad altri lavori. Si tratta solo di assicurarsi che questo non prenda il sopravvento e non si intrometta in aree in cui si desidera solo un po’ di spazio, un po’ di pace e tranquillità”.