Kate Middleton senza scorta, mette a rischio la sua vita

Kate Middleton e William misero in pericolo la loro vita, rinunciando alla scorta durante la visita a un centro di accoglienza per minori

Kate Middleton e William hanno messo a rischio la loro vita, recandosi senza la scorta presso un centro di accoglienza per bambini senzatetto. Nessuno fino ad ora ha mai saputo del pericolo che ha corso la coppia, scegliendo di rinunciare alla protezione.

Kate Middleton, la decisione che mette a rischio la sua vita

Mentre la Famiglia Reale sta vivendo un momento magico, di grande solidarietà, grazie ai tradizionali appuntamenti estivi, dal Trooping the Colour al Royal Ascot, è emersa la notizia che William e Kate Middleton hanno messo a rischio la loro vita. Il racconto di quanto accaduto ha raggelato tutti.

Infatti, il Principe e la Principessa del Galles hanno rinunciato alla scorta, durante un viaggio internazionale, mettendosi potenzialmente in pericolo.

E subito il pensiero corre a Harry e alla sua battaglia legale per avere anche la protezione della polizia quando torna in Gran Bretagna. Nel paragone tra i due fratelli, William esce decisamente vincitore.

L’episodio risale al 2016, quando William e Kate si trovavano in visita di Stato in India. La coppia decise di visitare un centro d’accoglienza per bambini senza tetto presso la stazione ferroviaria di Nuova Delhi. Ma non vollero la scorta di protezione.

Kate Middleton, la rivelazione da brivido

A raccontare l’accaduto, fino ad ora sconosciuto, è stata Sanja Roy, co-fondatrice del Salaam Baalak Trust, che ha accompagnato William e Kate durante la visita al centro di accoglienza. Parlando con il giornalista Richard Eden, ha raccontato: “Quando William e Catherine sono venuti a vedere questo progetto, [i loro portavoce ndr] hanno chiamato dicendo: ‘Sono felici di venire senza sicurezza‘”.

Ha continuato: “Ho cercato di dissuaderli, dicendo: ‘Non si può fare, è troppo pericoloso. Non venite’. Ma Will e Kate hanno detto: ‘No, lo vogliamo davvero'”.

Sanja era molto preoccupata per quello che sarebbe potuto accadere. Tra l’altro temeva si potesse ripetere l’episodio spiacevole accaduto durante la visita di Tony e Cherie Blair. “Era solo un circo. Non volevo un circo per i ragazzi. È venuta la stampa. Non è stato carino. Ma qui, William e Catherine, sono stati così meravigliosamente rispettosi”.

Allora William e Kate incontrarono i bambini ospitati nella struttura. Avevano partecipato a una lezione d’arte e avevano giocato coi piccoli ospiti.

La Principessa, allora Duchessa di Cambridge, si presentò all’incontro con un lungo abito rosso a fantasia, low cost, da 50 sterline del rivenditore Glamorous, con scarpe basse a punta e orecchini in filigrana Accessorize, per non risultare troppo eccessiva e per evitare di ostentare la sua posizione sociale.

La visita di William e Kate fu un successo e malgrado l’assenza della scorta, non corsero alcun pericolo. Una lezione di stile e di umiltà che hanno impartito a Harry e Meghan Markle.