Kate Middleton, il percorso dopo un anno difficile: si discosta da William

Fonte: IPA Kate Middleton

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha passato un anno estremamente difficile, in cui si è presa del tempo per sé, lontana dalla scena pubblica, per sottoporsi alla chemioterapia preventiva dopo la diagnosi di cancro. Una decisione sofferta ma necessaria, che l’ha portata a mostrare un lato più personale. Questo periodo l’ha messa di fronte ad altri aspetti di se stessa: ecco perché ha intrapreso un percorso spirituale, che, però, si discosta dal pensiero del Principe William.

Kate Middleton, il percorso spirituale dopo aver trascorso un anno difficile

Il 2024 è stato un anno difficile per Kate Middleton: invero, per la Famiglia Reale al completo. Tutto è iniziato a gennaio, quando l’assenza prolungata della Principessa del Galles dalla scena pubblica ha iniziato a destare sospetti. Poi, l’intervento chirurgico addominale programmato, l’annuncio di non tornare ai doveri Reali almeno fino a Pasqua. Ma tutto è crollato per la Festa della Mamma, quando la Principessa è stata accusata di aver manipolato la foto condivisa insieme ai suoi figli, George, Charlotte e Louis.

A marzo, Kate ha spiegato di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva in un videomessaggio toccante e rivoluzionario al contempo: sono stati mesi difficili per la Principessa, che è tornata in pubblico per il Trooping the Colour e poi per la finale di Wimbledon. C’è stato un aspetto, però, che ha permesso alla Principessa di cambiare la sua prospettiva di vita: le sfide che ha dovuto affrontare, la vita che l’ha messa a dura prova. Così ha intrapreso un percorso spirituale, una visione diametralmente opposta rispetto a quella del Principe William, stando a quanto rivelato nella prossima biografia di Carlo III.

Kate Middleton e il Principe William, le prospettive diverse

Ad avere parlato delle prospettive differenti tra Kate e William è stato il corrispondente Reale Robert Hardman. Il libro, in pubblicazione il 7 novembre, vede al centro una riflessione sull’approccio alla fede, che il Principe e la Principessa del Galles non condividerebbero. “Finora non ha mai condiviso l’interesse di suo padre per la fede e lo spiritualismo, né la solida devozione della defunta Regina Elisabetta. I problemi di salute che affliggevano sua moglie e suo padre potrebbero aver portato a un piccolo esame di coscienza? Nessun cambiamento di rotta, ovviamente”, ha spiegato una fonte. Il pensiero di William in merito alla fede è stato descritto come più “giovanile”.

Tuttavia, la Principessa non la penserebbe come William. “Si dice che sia diventata piuttosto interessata alle questioni di fede a causa della sua condizione”. Kate stessa ha ammesso che quanto le è successo l’ha portata a un “faccia a faccia” con le sue vulnerabilità, anche in modi che non aveva mai considerato prima, con una prospettiva nuova su tutto. “Ha ricordato a William e a me di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Di amare ed essere semplicemente amati”. Ciò che è certo è che il 2025 è stato un anno complesso per la Famiglia Reale: non solo Kate, ma anche Re Carlo ha dovuto lottare contro il cancro.