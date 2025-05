Kate Middleton e quell’hobby che vorrebbe bandire da casa: ne è terrorizzata

Kate Middleton teme la passione di William per le moto e spera che George, ora affascinato dal volo, non segua le sue orme

Fonte: IPA Kate Middleton

Dietro i sorrisi impeccabili e gli impegni ufficiali, anche i reali vivono piccole paure quotidiane. Per Kate Middleton, una delle più grandi riguarda una passione spericolata del principe William: la motocicletta. Un hobby che, come lei stessa ha ammesso, la “riempie di orrore” ogni volta che suo marito monta in sella. Ma oggi la sua preoccupazione si allarga anche al primogenito George, che potrebbe decidere di seguire le orme paterne.

La passione pericolosa del Principe William

Il Principe di Galles e futuro re William, ha iniziato a guidare motociclette da giovane, ottenendo la patente da ragazzo e perfezionandosi nel 2002, quando era ancora uno studente all’Università di St Andrews, dove ha conosciuto proprio Kate. In quegli anni, William veniva spesso fotografato in sella a potenti Ducati, come la 1198S, utilizzata per muoversi persino dopo i match di polo.

C’è da dire però che non tutti in famiglia hanno mai approvato questa passione. In un’intervista del 2015, Kate Middleton ha confidato quanto fosse difficile per lei accettare il legame del marito con le due ruote: “Sta ancora andando in moto. Ogni volta che esce mi riempie di orrore. Sono terrorizzata”, ha detto con estrema sincerità. E ha poi aggiunto, sorridendo ma non troppo: “Spero di tenere George lontano da tutto questo”.

William “modera” la sua passione dopo essere diventato papà

La preoccupazione della Principessa di Galles non è rimasta inascoltata. Dopo la nascita dei figli, William ha deciso di mettere un freno, o forse è il caso di dire, di tirare il freno, alla sua attività su due ruote. In occasione del suo viaggio all’Isola di Man nel 2018, dove si svolge una delle gare motociclistiche più pericolose al mondo, ha ammesso: “Sono padre di tre figli. Devo ridimensionare. Mi mancano i lunghi viaggi, ma andare in moto era soprattutto stare in compagnia degli altri”. Un cambio di rotta che ha probabilmente rassicurato Kate.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, oggi William preferisce mezzi decisamente più tranquilli: biciclette nei giardini di Windsor, passeggiate in famiglia e, a quanto pare, anche il monopattino elettrico.

George: futuro motociclista o pilota?

Ma se il principe ha (quasi) detto addio alle moto, il timore di Kate ora si sposta sul figlio maggiore. Il giovane George, secondo quanto riportato dal Mirror, sarebbe molto influenzato dalle passioni del padre. Kate ha raccontato di avergli mostrato delle immagini di Spitfire e di come da quel momento lui si sia “ossessionato” con l’aviazione, dichiarando addirittura di voler diventare un cadetto dell’Aeronautica.

L’interesse non è svanito. Nel 2024, durante un Garden Party a Buckingham Palace, William ha rivelato che George è un “potenziale pilota in erba”. Del resto, anche lui ha servito come pilota di elicotteri nei soccorsi del Raf, e suo padre Carlo ha avuto un passato simile.

Il piccolo erede, quindi, potrebbe un giorno spiccare il volo anziché correre sull’asfalto. E sebbene anche volare comporti dei rischi, per Kate, forse, un aereo resta meno spaventoso di una moto.