Kate Middleton, l’errore che l’ha costretta a cambiare. Il rimprovero di William

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton ha imparato sulla propria pelle come ci si deve comportare in pubblico. Non è facile essere un membro attivo della Famiglia Reale, ancora di più quando non sei nato al suo interno. La Principessa del Galles lo ha sperimentato in prima persona, commettendo diversi errori, tra cui uno che ha segnato il suo destino e l’ha costretta a cambiare atteggiamento. E William si è permesso perfino di rimproverarla.

Kate Middleton, gli errori commessi in pubblico

Malgrado siano passati parecchi anni dal 2011, quando è convolata a nozze con William, Kate Middleton non è ancora immune da passi falsi quando si presenta in pubblico. Basti pensare al polverone che ha suscitato la foto ritoccata che ha condiviso qualche mese fa, mentre ancora non si sapeva del tumore che l’ha colpita. Una scelta che ha provocato indignazione esagerata e critiche feroci e solo per aver osato lavorare con photoshop il ritratto di famiglia.

Come si suol dire, non si finisce mai d’imparare. Ma gli errori spesso ci permettono di maturare e di indirizzarci sulla strada giusta. È quello che ha fatto nel corso degli anni Kate che ha fatto tesoro delle ingenuità commesse negli anni passati a Corte. Ad esempio ha imparato a farsi cucire dei piombini nell’orlo delle gonne per evitare che il vento le sollevasse o ha imparato a non prendere il sole in topless, anche in luoghi che crede sicuri, perché i paparazzi sono sempre dietro l’angolo.

Kate Middleton, il passo falso che l’ha cambiata

Tra i vari sbagli che ha commesso in passato ce ne è uno però che l’ha costretta a cambiare decisamente atteggiamento. Dopo il suo matrimonio con William, Kate è stata gradualmente introdotta nella vita pubblica e le è stata data l’opportunità di imparare lentamente le basi per fronteggiare i doveri pubblici e nel contempo sapersi ritagliare del tempo da dedicare alla sua famiglia man mano che cresceva.

La Principessa del Galles, però, ha confessato che di aver trovato difficile abituarsi agli impegni reali e che anche le cose più innocue a cui non penseresti nella vita di tutti i giorni, necessitano in realtà di qualche adattamento in un contesto più formale. Ed esattamente quello che le è successo.

Kate infatti ha spiegato che durante i suoi primi impegni pubblici, si fermava troppo a lungo a chiacchierare con le persone, non guardava mai l’orario. E la sua abitudine di trattenersi a parlare si era trasformata in una sorta di macchietta all’interno del Palazzo, per cui tutti la prendevano in giro.

Raccontò infatti: “Tutti mi prendevano in giro perché passavo troppo tempo a chiacchierare, quindi avevo capito di dover ancora imparare un po’ di più e raccogliere qualche dritta“, sottolineando anche che quando ha dovuto presenziare a uno dei suoi primi impegni senza il marito William, è stata contenta che la Regina Elisabetta l’abbia accompagnata per mostrarle i trucchi del mestiere.

Kate Middleton rimproverata da William in pubblico

Kate ha cercato di correggere questo suo “difetto”, accorciando i tempi ma non è riuscita a cambiare del tutto il suo atteggiamento. Infatti, nel 2023 William è stato visto fare un cenno alla moglie di concludere la conversazione durante il matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania.

La Principessa si era trattenuta troppo con gli sposi e Will l’ha redarguita. Sfortunatamente per loro, l’incidente è stato ripreso dalla telecamera e questo spiega perché nella foto di gruppo Lady Middleton abbia un’espressione piuttosto seria. Evidentemente, non ha gradito l’intervento del marito.