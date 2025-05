Kate Middleton, un clamoroso scambio di identità. La decisione di William

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton è stata vittima di un clamoroso scambio di identità, ma la Principessa del Galles è riuscita a salvare la situazione senza creare eccessivo imbarazzo. Mentre William ha preso una decisione fondamentale che gli ha cambiato la vita.

Kate Middleton scambiata per l’assistente di William

Anche se Kate Middleton è una delle donne più famose al mondo, qualcuno non l’ha riconosciuta e l’ha scambiata per l’assistente di William. L’episodio è accaduto qualche anno fa, ma è stato reso noto solo ora.

Altri al posto di Kate avrebbero potuto prendersela per non essere stati riconosciuti, ma non lei che ha invece trovato l’episodio molto comico ed riuscita con una brillante risposta a togliere tutti dall’imbarazzo.

Il fatto è avvenuto nell’agosto del 2020, in piena pandemia, quando era obbligatorio indossare le mascherine e dunque era più difficile riconoscere i volti e avere una comunicazione chiara.

William e Kate erano andati in visita in una casa di riposo, la Shire Hall Care Home di Cardiff. Qui la coppia ha scambiato qualche battuta con gli ospiti. Tra questi Joan Drew-Smith che aveva già incontrato i Principi con cui aveva giocato una partita di Bingo.

Dopo essere stato ripresentato a Joan, William le disse: “Ciao Joan, ti ricordi che abbiamo fatto il bingo con te? Avevi detto che non eravamo molto bravi!”. E lei senza filtri ha risposto: “Avete fatto una pessima partita”.

“Dobbiamo indossare le mascherine a causa del virus, ma a volte è difficile sentire quando non si riesce a vedere la bocca di qualcuno”, spiegò William a Joan. A quel punto la signora ha fatto la fatidica domanda, indicando Kate, ha chiesto al Principe: “È la tua assistente?“.

A quel punto è intervenuta ridendo Lady Middleton che ha replicato alla divertente domanda con una battuta altrettanto esilarante, posando la mano sulla spalla del marito: “Beh, io sono la tua assistente! Lo sono da tanto tempo!”

In seguito, William disse con affetto allo staff: “Adoro Joan, è brillante. Se solo tutti fossero sinceri come lei”.

Kate Middleton e William, più uniti che mai

Sono passati cinque anni da quel divertente episodio e William e Kate sono uniti più che mai. Lo hanno dimostrato recentemente a Glasgow, quando un fan ha gridato alla Principessa: “Sei bellissima”. E per non fare ingiustizie, ha aggiunto: “Anche tu William”. A quel punto il Principe divertito gli ha risposto: “Grazie ma non devi dirlo per forza”.

Kate Middleton, la decisione più importante per William

Intanto, emergono nuovi dettagli anche sulla vita passata di William, in particolare sugli anni che ha vissuto all’università. Il biografo reale Robert Lacey, nel suo nuovo libro Battle of the Brothers, ha raccontato del nervosismo del Principe del Galles al suo arrivo alla St Andrews University.

“Credo che fosse molto nervoso al suo arrivo. C’era tutta la stampa, telecamere da tutto il mondo, e all’improvviso si è reso conto di tutto. È rimasto molto instabile per un po’ “, ha spiegato l’esperto.

“Con il passare del semestre, il clima invernale divenne presto freddo, grigio e austero, e trovò difficile fare nuove amicizie”, spiegò. “Anche suo fratello gli mancava.”

William era così scoraggiato che aveva pensato di lasciare l’università. Ma alla fine scelse di rimanere e questa decisione è stata fondamentale, perché gli ha permesso di incontrare Kate Middleton.