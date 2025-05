“Kate Middleton sei bellissima”, il complimento inappropriato scatena William

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton a Glasgow è stata accolta dalla folla con un complimento del tutto inusuale. Qualcuno le ha urlato “sei bellissima”. E William ha reagito in modo sorprendente all’apprezzamento rivolto a sua moglie. Un tempo nessuno avrebbe mai osato tanto.

Kate Middleton osannata in Scozia

Kate Middleton si è recata a Glasgow insieme a William per il varo di una nave da guerra. La Principessa del Galles era splendida con l’abito in stile navy di Suzannah London e cappello coordinato.

La sua presenza in Scozia ha scatenato la gioia dei suoi sostenitori che si sono precipitati ad accoglierla festosamente. In qualità di madrina della nave della Royal Navy, Kate ha tenuto un breve discorso e ha lanciato una bottiglia di whisky, che si è rotta contro lo scafo della nave, secondo la tradizione del battesimo navale.

Un video condiviso su Instagram ha immortalato la scena che ha positivamente impressionato chi presenziava alla cerimonia, anche perché la Principessa del Galles era splendida.

Kate Middleton, il complimento inusuale

Mentre William e Kate passavano accanto ai sudditi che erano andati a salutare la coppia, qualcuno ha urlato a Lady Middleton: “Sei bellissima”. Un complimento innocente e spontaneo ma decisamente inappropriato se rivolto alla futura Regina d’Inghilterra. Un tempo probabilmente non sarebbe mai successo. Ma ormai Kate è considerata come una star.

La persona che ha urlato il suo apprezzamento alla Principessa, ha poi aggiunto: “Anche tu William”, per non farlo sentire da meno.

Kate Middleton, la reazione di William

Il commento, anziché indispettire i Principi, ha suscitato divertite risate tra i sue. E la reazione di William, di solito molto composto, è stata del tutto inaspettata.

Il Principe infatti ha risposto all’intraprendente sostenitore della moglie: “Non devi dirlo”, riferendosi al complimento per lui. E ha proseguito: “Non preoccuparti”. Una simpatica battuta che ha fatto sorridere chi era intorno a lui. William ha appoggiato poi la mano su braccio di Kate, invitandola a proseguire il loro percorso.

Ma questo non è stato l’unico momento divertente del loro breve tour a Glasgow. Infatti, il Principe e la Principessa di Galles hanno partecipato a una mini gara di costruzione di tubi. Ma proprio mentre Kate veniva dichiarata vincitrice, il suo meccanismo si è rotto, scatenando le risate di entrambi.

Kate Middleton e William, i più influenti della Monarchia

Il divertente siparietto di William e Kate è la prova che con loro la Monarchia sta cambiando. Tra l’altro la coppia è stata inserita tra le 100 più influenti al mondo, mentre i ribelli Harry e Meghan non sono stati nemmeno presi in considerazione. Questo perché le iniziative benefiche di William e Kate hanno davvero cambiato in meglio la vita delle persone, mentre i Sussex non sono riusciti ad essere incisivi.