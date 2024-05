Kate Middleton, ultime notizie: la “triste notizia” condivisa con William

Fonte: IPA Kate Middleton

Il Principe e la Principessa del Galles hanno interrotto la loro pausa di metà trimestre con i figli George, Charlotte e Louis per condividere un triste messaggio accorato sui social della famiglia reale. In seguito alla morte di un pilota della RAF presso la RAF Coningsby sabato 25 maggio, la coppia ha scritto: “Incredibilmente triste apprendere la notizia questo pomeriggio dalla RAF Coningsby. I nostri pensieri questa sera sono con i cari del pilota, il Battle of Britain Memorial Flight , e la più ampia famiglia della RAF”. La condivisione di messaggi sulle piattaforme social della famiglia reale è sempre molto attesa e sentita, soprattutto in questo periodo, quando la salute della Principessa Kate è sotto l’attenzione di tutti.

Kate e William, la triste notizia sui social

La coppia ha firmato il messaggio “W&C” confermando l’invio congiunto e direttamente da loro. Il Principe di Galles è stato Honorary Air Commodore presso la RAF Coningsby tra il 2008 e il 2023, prima di cedere il ruolo alla Principessa del Galles nell’agosto 2023. Il ruolo di Honorary Air Commodore prevede la creazione di un rapporto con la Air Station per supportare il suo personale, mantenersi aggiornati sulle ultime notizie ed eventi e far luce su tutte le attività. Nessuna sorpresa dunque nel fatto che l’evento abbia colpito particolarmente William e Kate Middleton.

Il pilota è morto dopo che un aereo Spitfire della Seconda Guerra Mondiale si è schiantato in un campo vicino a una stazione della RAF nel Lincolnshire, hanno confermato i funzionari. L’aereo apparteneva al Battle of Britain Memorial Flight con sede a RAF Coningsby, e la RAF ha detto che una “indagine approfondita” sarebbe stata completata.

Nessuna causa dell’incidente è stata confermata. La dichiarazione della RAF recita: “È con grande tristezza che dobbiamo confermare la morte di un pilota della RAF in un tragico incidente vicino alla RAF Coningsby oggi. La famiglia del pilota è stata informata e chiediamo che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile”.

L’ultimo messaggio personale di William e Kate è stato inviato ad aprile quando hanno reso omaggio a coloro che sono morti in un tragico attacco con accoltellamento a Sydney. Il terribile evento, avvenuto in un centro commerciale Westfield a Bondi Junction, ha visto sei persone ferite a morte, 12 ferite e un bambino di nove mesi sottoposto a intervento chirurgico. I messaggi dalla coppia reale sono sempre molto attesi, soprattutto dopo le ultime novità sullo stato di salute della Principessa.

I messaggi di William e Kate

Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente sul posto. Dopo la vicenda, il Principe e la Principessa del Galles hanno condiviso un messaggio congiunto sui loro canali social ufficiali in cui si legge: “Siamo scioccati e rattristati dai terribili eventi accaduti a Sydney oggi. “I nostri pensieri vanno alle persone colpite, compresi i cari delle persone scomparse e gli eroici soccorritori che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri”.

Principe George La principessa Charlotte e il principe Louis non sono andati a scuola per godersi il semestre di maggio, e il principe William, 41 anni, e il principe George, 10, si sono presi il tempo per godersi la finale della FA Cup sabato 25 maggio, giorni dopo che William ha dovuto annullare una visita reale programmata per giovedì all’ultimo minuto, con Kensington Palace che dice a CIAO!: “Non vediamo l’ora di riprogrammare in futuro e siamo estremamente dispiaciuti per chiunque abbia già viaggiato“.

William, che è presidente della Federcalcio dal 2006, è stato raggiunto dal figlio maggiore per guardare la partita tra Manchester City e Manchester United, e William ha poi consegnato il trofeo allo United che ha vinto 2-1.