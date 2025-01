Kate Middleton prima di William, il lavoro part-time in cui era “terribile”

Fonte: IPA Kate Middleton

A volte si scoprono dettagli sulle vite dei membri delle famiglie reali che riescono a farceli sentire, giustamente, più vicini. È il caso per esempio di Kate Middleton. La Principessa infatti, prima di conoscere William, il futuro marito “dal sangue blu”, aveva accettato un lavoro part-time per raggiungere una almeno parziale indipendenza economica. Una scelta (o meglio una necessità) che guida molti studenti universitari. Kate, nel periodo in esame, studiava alla St. Andrews University. E per chi si chiede come fosse la Principessa al lavoro ci ha pensato lei stessa a fornire la risposta: “Terribile”.

Kate Middleton, il lavoro part-time prima di William

E così Kate Middleton aveva messo piede nel mondo lavorativo ben prima di toccare con mano gli impegni amministrativi e diplomatici da Principessa. Prima del matrimonio con il Principe William, ha lavorato come project manager per Party Pieces, l’azienda dei suoi genitori, e, successivamente, come assistente acquisti per il negozio di abbigliamento Jigsaw. Tuttavia, mentre studiava alla St Andrews University, svolse anche un altro lavoro poco conosciuto.

Proprio così, Kate Middleton è stata anche cameriera. La Principessa ne ha parlato in uno speciale della BBC, A Berry Christmass. Dopo aver servito dei cocktail analcolici in un bar organizzato dall’organizzazione benefica Action on Addiction, Kate ha detto: “Mi ha ricordato i tempi dell’università quando facevo un po’ la cameriera“. L’intervistatore le ha dunque chiesto se fosse brava nel suo lavoro. Domanda alla quale Kate ha onestamente risposto: “No, sono stata terribile!”

La Principessa e il Principe William hanno frequentato lo stesso istituto in Scozia, studiando storia dell’arte e condividendo le lezioni, il tempo libero e persino il dormitorio. Insomma, è tra i banchi di scuola, figurativamente parlando, che è nato l’amore che avrebbe poi conquistato tutto il mondo. In particolare la figura di Kate, anche dopo i recenti problemi di salute, ha richiamato l’attenzione e l’affetto di tantissimi per la sua semplicità e genuinità.

Il lavoro di Kate e il rapporto con William

In realtà, quando Kate Middleton iniziò a lavorare, stava già iniziando a conoscere e frequentare il futuro marito, il Principe William. Questo non le ha però impedito di comportarsi in modo cordiale e amichevole con tutti. “Fui davvero impressionata da lei – ha raccontato il suo ex capo, Belle Robinson – C’erano giorni in cui era bombardata dalla presenza dei fotografi quando scendeva dall’auto. Le chiesi se volesse uscire dal retro e lei mi rispose: ‘In tutta onestà, ci tormenteranno finché non avranno la foto che vogliono. Quindi è meglio che io vada, gli dia la foto che desiderano e finalmente ci lasceranno in pace!’.

Poco tempo dopo, nel novembre del 2006, Kate lasciò il suo lavoro per dedicarsi più a se stessa, ma soprattutto per preparasi a diventare un membro della Royal Family. Quattro anni dopo avrebbe sposato William, il resto è storia.