Kate Middleton parla con dei bambini: la risposta che sorprende

Kate Middleton si imbatte in un gruppo di bambini: lo scambio di battute è esilarante e la risposta che dà sorprende tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha sorpreso tutti affrontando un gruppetto di giovani studenti, che l’attendevano pazienti, durante la visita nel Suffolk a un’azienda tessile. Ancora una volta la Principessa del Galles ha dimostrato di saperci fare coi bambini. È noto che ha una vera e propria dote nel comunicare con loro.

Kate Middleton, la tenera accoglienza dei bambini

Kate Middleton ha visitato un paio di aziende tessili nel Suffolk e nel Kent, giovedì 11 settembre. La moglie di William si è presentata con un tailleur pantaloni della stilista Bella Freud, una scelta dettata dal voler celebrare i brand della moda britannici.

Kate ha anche lavorato in fabbrica, provando di persona a preparare una stampa tessile e se l’è cavata molto bene, mettendo in evidenza il suo lato creativo. D’altro canto, è laureata in storia dell’arte e più volte ha dato sfoggio delle sue competenze.

Durante la visita nel Suffolk, la Principessa del Galles è stata accolta da un gruppetto di bambini che ovviamente è andata a salutare. I piccoli erano molto emozionati all’idea di incontrarla ma ciò non ha impedito loro di darle una risposta sincera sulla loro felicità di essere tornati a scuola.

Kate Middleton, la risposta che sorprende

Ma Kate non si è fatta cogliere di sorpresa e ha dato loro una risposta sorprendente. La scenetta è stata ripresa da qualcuno che si trovava lì ed è ovviamente circolata sui social. Il tutto si è svolto in questo modo.

Lady Middleton sorridente si è avvicinata ai bambini dicendo loro: “Piacere di conoscervi. Da quale scuola venite? Grazie per l’attesa. Vi ho visto quando sono entrata e volevo salutarvi, perché avete aspettato con molta pazienza, immagino, vero?”.

I bambini frequentano la scuola elementare e sono più o meno coetanei dei figli più grandi di Kate, George e Charlotte. La Principessa ha poi raccontato loro quello che aveva visto dentro l’azienda tessile e poi ha ringraziato gli studenti, chiedendo: “Grazie per essere venuti a salutarmi. È bello tornare a scuola?”.

Alcuni dei bambini hanno risposto sinceramente: “No”. La Principessa ha trovato molto divertente la loro reazione e ha replicato: “Si vede che avete fatto delle belle vacanze“, ma qualcuno le ha detto: “Più o meno”. E lei ha ripetuto sorridendo: “Più o meno?”. E poi li ha salutati, dirigendosi verso le altre persone che erano venute ad accoglierla.

Una tenera scenetta che mostra ancora una volta il lato materno di Kate che probabilmente ha colto in quell’atteggiamento lo stesso umore dei suoi figli, tornati alla Lambrook School a inizio settembre.

Anche al Museo di Storia Naturale, la Principessa del Galles aveva messo in luce la sua attenzione per le esigenze dei più piccoli, quando si è affrettata a proteggere dalla pioggia una bimba, guidandola con la mano verso l’edificio.

Nelle prime uscite pubbliche dopo la pausa estiva, la moglie di William ha avuto più occasioni per interagire coi bambini. Ma il prossimo 17 settembre la vedremo in un’altra veste. Infatti, il Palazzo ha confermato la sua presenza alla cerimonia di benvenuto per Donald e Melania Trump che saranno in visita di Stato in Gran Bretagna.