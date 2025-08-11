Kate e William verso un nuovo castello, ma incombe l’ombra dei fantasmi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA William e Kate

Castelli infestati da presenze oscure e disturbanti ed eventi misteriosi quanto inquietanti che avrebbero richiesto l’intervento di persone specializzate: ebbene sì e a quanto pare il fenomeno non riguarderebbe qualche sperduta abitazione civile, bensì quasi tutte le residenze reali. Quello che sembrerebbe essere un racconto sbucato fuori da qualche film del terrore riguarda invece proprio i Windsor e sembrerebbe aver toccato un po’ tutti i suoi componenti, dalla Regina Elisabetta fino a William ed Harry.

Eppure lo stesso principe William sembrerebbe essere interessato a trasferirsi con Kate in un nuovo castello, anche questo dalla fama abbastanza inquietante: riuscirà la coppia reale a bypassare la tradizione paranormale che sembra riguardare tutta la royal family?

Kate e William in cerca di una nuova abitazione nel Windsor Great Park

Lo spazio in casa non è mai abbastanza e questa verità sembrerebbe riguardare non solo le persone comuni, ma anche la famiglia reale. L’Adelaide Cottage dove vivono Kate e William infatti, sembrerebbe essere troppo piccolo per le esigenze della famiglia e dunque la coppia reale starebbe cercando una soluzione. A svelarlo è il Mail on Sunday che ha aggiunto come Kate e William potrebbero decidere di andare a vivere in un castello nel Windsor Great Park: la location prescelta sarebbe Fort Belvedere, una dimora storica finora accuratamente evitata dai reali.

Il pensiero che la royal family abbia snobbato la residenza per motivi di presenze inusuali ha sfiorato la mente di più di qualcuno, soprattutto alla luce delle vicende paranormali che sono state riportate perfino dai biografi della famiglia reale. Fort Belvedere tuttavia presenta molti punti di forza: si trova abbastanza vicino all’attuale residenza di William e Kate e sarebbe anche posizionato vicino alle altre residenze reali, come il Castello di Windsor e Frogmore Cottage.

Fort Belvedere, costruito da re Giorgio II nel 1820 nonché residenza di Edoardo VIII, zio della regina Elisabetta II, non sarebbe esattamente un castello delle fiabe quanto più un vecchio maniero, ma comunque dotato di tutte le comodità che si riservano ad una royal family, dunque una piscina, un bagno turco, un campo da tennis e uno di polo.

Eppure la vecchia residenza è stata snobbata finora da tutti i reali ed è rimasta disabitata, cosa che non gioca a favore di William e Kate viste le voci che circolano sui castelli della famiglia Windsor.

Una eventuale alternativa potrebbe essere anche Royal Lodge, dove attualmente vive il Principe Andrea, ma secondo il Daily il trasloco non è immediato, dunque c’è ancora tempo per William e Kate di decidere dove trasferirsi.

Residenze reali infestate, Re Carlo e i Windsor alle prese con i fantasmi

Reali e fantasmi: potrebbe sembrare il titolo di un film horror, ma è invece un’amara realtà con cui i Windsor sembrano avere a che fare da un bel po’ di tempo. Secondo quanto riportato da Kenneth Rose, biografo reale, la famiglia Windsor fece ricorso persino ad un esorcismo che fu praticato a Sandringham nel 2000.

Secondo quanto riportato, dopo la morte dell’allora sovrano d’Inghilterra Giorgio VI, padre di Elisabetta II, nella camera da letto iniziarono a verificarsi eventi inspiegabili, quanto spaventosi, che richiesero l’intervento di uno specialista. In quell’occasione addirittura fu la Regina Madre a chiedere di purificare l’ambiente della residenza posta nella contea di Norfolk da quella presenza ritenuta ingombrante.

Tuttavia non si seppe mai chi fosse realmente quella presenza e se c’è chi pensa fosse lo spirito di Giorgio VI, altri hanno subito pensato alla compianta Principessa Diana, morta tragicamente nel 1997.

Ma non solo: sempre nella stessa residenza si narra anche di un incontro paranormale tra Carlo III e un fantasma che abitava nelle biblioteche. Tra l’altro la Principessa Diana avrebbe contattato la sensitiva Sally Morgan mentre era in vita, per dare voce alle sue esperienze con il paranormale, mentre anni dopo Harry avrebbe chiesto aiuto ad una medium per contattare lo spirito della madre scomparsa.

Da parte loro nemmeno William e Kate sono nuovi a tali questioni paranormali e anzi, nei giorni in cui hanno risieduto nella tenuta estiva di Anmer Hall, loro stessi avrebbero avuto un’insolita compagnia, quella dello spirito di un prete cattolico. Paura? A quanto pare no e anzi il principe di Galles avrebbe persino ironizzato sulla vicenda dichiarando “Nessuna vecchia tenuta sarebbe completa senza un fantasma”.

Dunque l’idea di andare a vivere in un Castello, per quanto infestato, potrebbe non essere più così lontana e assurda.