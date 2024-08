Kate Middleton, ultime notizie: “disgustata” per l’eredità di oltre 8 milioni di Harry

La notizia non è recente: il Principe Harry riceverà un’eredità di 8 milioni e mezzo di dollari. E Kate Middleton e il Principe William non l’avrebbero presa bene, anzi, sarebbero addirittura “disgustati”, secondo quanto trapelato da fonti vicine alla Famiglia Reale. Il Duca di Sussex, che compie 40 anni il 15 settembre, è destinato a ricevere una somma ingente per volere della defunta bisnonna, la Regina Madre, la mamma della Regina Elisabetta.

Kate Middleton e il Principe William “disgustati” dall’eredità del Principe Harry

Il Principe Harry è prossimo a ricevere un’eredità di 8 milioni e mezzo di dollari. La mamma della Regina Elisabetta II, la Regina Madre, ha versato 90 milioni di dollari in un fondo fiduciario destinato alla famiglia e ha specificato una delle condizioni per potervi accedere: Harry avrebbe potuto ricevere la sua quota al compimento dei 40 anni. Fonti vicine al Principe e alla Principessa del Galles, tuttavia, hanno dichiarato a Closer che la coppia ritiene che Harry non meriti affatto quei soldi.

“William è piuttosto disgustato dal fatto che ancora una volta Harry incasserà e porterà milioni di dollari nella sua casa di Montecito senza muovere un dito“, ha detto un insider. “Non c’è niente che possa fare al riguardo, a parte scuotere la testa, ma se dipendesse da lui, Harry non riceverebbe questi soldi. Non pensa che suo fratello sia nella posizione di riceverli e sta facendo sapere che pensa che la situazione sia piuttosto brutta”. E anche Kate Middleton sarebbe dello stesso avviso. “Non si fida minimamente di Harry e Meghan, quindi l’idea che Harry stia ora traendo profitto dall’eredità della bisnonna lascia un sapore molto amaro in bocca”.

Il rapporto è più teso che mai

Non c’è alcuna possibilità di rivedere insieme il Principe Harry e il Principe William: i rapporti sono più tesi che mai e, secondo le ultime indiscrezioni, Re Carlo avrebbe smesso di rispondere alle telefonate del figlio, poiché non sopporta più in alcun modo gli sgarbi nei suoi confronti. Anche Kate, che spesso si è impegnata per consentire ai fratelli di trovare un punto di incontro, alla fine si è arresa all’idea che non ci sia modo di ricucire i rapporti.

L’estate della Principessa del Galles

Attualmente, la Principessa del Galles è ancora in cura contro il cancro: la sua estate, però, non è priva di impegni, perlopiù familiari. Si sta concentrando sulla guarigione e sul recupero e, dopo aver partecipato al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon, la Principessa è pronta per partire per la Scozia, il che è un segno positivo. “Il fatto che Kate stia abbastanza bene da poter viaggiare in Scozia e godersi una vacanza a Balmoral è un segno sicuro che è in via di guarigione e un passo molto positivo”, ha detto l’autore Reale Phil Dampier. Per la Famiglia Reale, è un momento speciale: la Regina amava le estati a Balmoral, e Re Carlo ha organizzato tutto nei minimi dettagli, per regalare un’estate serena alla sua famiglia, dopo un anno “nerissimo”, con la diagnosi di cancro che ha fatto scendere un’ombra sulla Monarchia.