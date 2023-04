Kate Middleton rispetta la tradizione: la foto per il compleanno del Principe Louis

Fonte: IPA Kate Middleton rilancia il cappotto blu elettrico e salva Re Carlo dall’imbarazzo

Per Kate Middleton, le tradizioni vanno rispettate. La Principessa del Galles ha condiviso una dolce foto per il quinto compleanno del Principe Louis: come sempre, ha aggiornato il profilo su Instagram pubblicando un post. Un gesto social a cui tiene moltissimo, ma per quest’anno c’è qualcosa di diverso rispetto al solito.

Il Principe Louis compie cinque anni: la foto su Instagram

Il Principe Louis ha compiuto cinque anni: il tempo è davvero trascorso in fretta. Come di consueto, sul profilo condiviso da Kate Middleton e il Principe William, è stato condiviso un post per celebrare questo giorno speciale. Con un piccolo cambiamento rispetto al solito: la tradizione viene rispettata, ma la foto non porta la firma di mamma Kate.

Nello scatto, il Principe Louis è insieme alla mamma: il suo sorriso è raggiante, ed è vestito con un maglione di lana e pantaloncini blu. Seduto sulle foglie, lo vediamo aggrapparsi alla carriola: un momento madre-figlio davvero speciale e unico. Questa foto è stata scattata dalla fotografa Millie Pilkington a Windsor agli inizi del mese di aprile.

La scelta di Kate Middleton per la foto di Louis

Nel 2022, per festeggiare il quarto compleanno del Principe Louis, la Principessa del Galles ha condiviso degli scatti ripresi da lei. Conosciamo tutti la grande passione della Middleton per la fotografia: in occasione dei festeggiamenti dei suoi figli, non si è mai tirata indietro, sfoggiando le sue abilità dietro la macchina fotografica. La prossima a compiere gli anni è la Principessa Charlotte, il 2 maggio, poco prima dell’Incoronazione di suo nonno, Re Carlo.

Come festeggia il compleanno il Principe Louis

Quello che è certo è che il Principe William e Kate Middleton hanno sempre avuto l’intenzione di rendere memorabili i compleanni dei propri figli. La tradizione di Kate, che ormai manda avanti da anni, è di preparare la loro torta di compleanno la sera precedente del grande giorno. “Adoro fare le torte”, aveva svelato durante un programma della BBC, A Berry Royal Christmas.

“Ormai è diventata una tradizione: rimango sveglia fino a mezzanotte, preparando la torta con troppa glassa. Ma è un momento che adoro”. Indubbiamente è un giorno importante, ma c’è un grande trambusto a Palazzo, con l’Incoronazione che si avvicina e la minaccia di una protesta contro il Re.

La preoccupazione di Kate Middleton

La Principessa del Galles ama i compleanni e non ha mai nascosto che uno dei suoi ruoli più importanti è proprio quello di mamma. Non è mai venuta meno ai suoi doveri, ma allo stesso tempo si è sempre dedicata all’educazione dei Principini George, Charlotte e Louis, per cui ha scelto di prendere spunto dai suoi genitori – Carole e Michael Middleton – un vero e proprio sgarbo per Re Carlo.

Ma è lei il futuro della Famiglia Reale. Il 6 maggio, giorno dell’Incoronazione, potrebbe tenersi una delle più grandi azioni di protesta contro il Re. A giocare un ruolo fondamentale è proprio Kate. “Non ha mai sbagliato, e per molti versi il futuro della Monarchia dipende da lei, e non da William. Sarà la Principessa del Popolo, sulle orme di Diana”, ha rivelato Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana. Kate, del resto, ha già salvato Carlo dall’imbarazzo nel giorno di Pasqua: ora dovrà reggere anche il peso della riuscita dell’Incoronazione, un evento dalla portata secolare.