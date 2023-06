Kate Middleton provata dal tradimento di William: lo sguardo rivelatore

Fonte: IPA Kate Middleton come Lady Diana con l’abito a pois che non passa mai di moda

Kate Middleton ha fatto buon viso a cattivo gioco durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, ma pare che la faccenda del tradimento di William non le sia proprio passata. Soprattutto perché si ritrova continuamente tra i piedi Rose Hanbury che è sempre più presente a Palazzo. E anche se in pubblico la sintonia con William è perfetta, nei momenti in cui perde la solita compostezza, cede agli sguardi cupi e seri e quasi ignora il marito.

Kate Middleton, l’iconico abito a pois di Alessandra Rich

Dopo la foto ufficiale del matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania, Kate Middleton ci ricasca nuovamente durante la tradizionale funzione religiosa dell’Ordine della Giarrettiera dove impeccabile si è presentata con l’abito bianco a pois neri di Alessandra Rich abbinandolo a un cappello nero con decori e piume bianche che sembra più un’opera d’arte, creato dal modista di fiducia Philip Treacy. Il suo look è un evidente omaggio a Lady Diana, tenendo conto anche degli accessori, come gli orecchini e il bracciale formato da tre fila di perle e le scarpe bicolore, di Jennifer Chamandy, che erano tra le preferite di sua suocera.

Ma il legame che l’outfit stringe con Diana non salva Kate Middleton da una certa freddezza nei confronti di William. A un primo sguardo è difficile accorgersene, perché la coppia si presenta perfettamente in armonia, salutano sorridenti dalla carrozza, si scambiano qualche battute e l’intesa non sembra mancare. Tanto è vero che molti fan dei Principi del Galles commentano entusiasti sui social vedendo in William e Kate l’immagine della coppia serena e innamorata.

Kate Middleton cupa: i sospetti sul tradimento di William

In effetti, l’amore tra i due non sembra mancare. Ma a un’osservazione più attenta, si nota come un velo d’ombra sul volto di Kate e lo si percepisce ogni volta che la Principessa abbassa la guardia. A quel punto l’espressione si fa cupa, il sorriso si spegna, lo sguardo si fa lontano e soprattutto distaccato nei confronti di William, come se ci fosse qualcosa che le impedisca di essere completamente serena.

Potrebbe trattarsi di semplice stanchezza. Ultimamente Lady Middleton è stata molto impegnata. Oltre a partecipare al Trooping the Colour dove ha sfoggiato un nuovo abito gioiello verde e ha dovuto tenere a bada i tre figli, ha partecipato a diversi incontri a sostegno della prima infanzia e non si è risparmiata con prove fisiche allenandosi con la squadra di rugby.

Ma gli esperti di questioni reali, consultati anche dal Daily Mail, ritengono che ci sia dell’altro oltre la stanchezza, ossia i pettegolezzi riemersi dopo tanto tempo sulla storia clandestina che William avrebbe avuto con Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley. I rumors si sono fatti sempre più insistenti e sempre più velenosi tanto da far emergere perfino indiscrezioni su una presunta figlia del Principe avuta con la sua amante. Tutte cattiverie sostengono chi è vicino a Will e Kate, ma anche se sono solo illazioni, fanno male e soprattutto insinuano il sospetto e scatenano la gelosia.