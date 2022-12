Kate Middleton, il prezzo che dovrà pagare per la rottura con Harry e Meghan

Fonte: IPA Kate Middleton, tutto sulle sue spalle

Tra qualche giorno saranno ben tre anni precisi che Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale. Il motivo di questa scelta, denominata dai media Megxit, è stato ampliamente svelato dal Duca e dalla Duchessa di Sussex nel documentario Netflix che porta proprio il loro nome e fortemente voluto dalla coppia per (a detta loro) “far capire al pubblico chi siamo davvero”.

L’uscita di scena (reale) dei due ha portato molti tumulti nella famiglia e a pagarne il prezzo più alto, secondo alcuni esperti, sarà sicuramente la futura Regina Kate Middleton.

Kate Middleton pagherà il prezzo più alto nella rottura con Harry e Meghan

In principio fu il Megxit, ovvero la decisione di Harry e Meghan di dimettersi da membri senior della Famiglia Reale per motivi rivelati ampiamente nel documentario targato Netflix fortemente voluto dalla coppia e interamente dedicato alla loro verità. Tali motivi, in sostanza, si possono riassumere in una manciata di parole: non si sentivano protetti (e benvoluti) dall'”istituzione”.

Ma se il Megxit ha dato un grosso scossone ai rapporti tra il Duca e la Duchessa di Sussex e il resto della famiglia, il peggio è arrivato dopo con l’intervista verità della coppia a Oprah Winfrey, col su citato documentario Harry e Meghan e con il libro del Principe Harry che uscirà il prossimo 10 gennaio sia in Inghilterra che in Italia (ma che già ha creato diverse polemiche) dall’emblematico titolo Spare (Il minore).

Probabilmente l’autobiografia di Harry darà il colpo di grazia finale ai rapporti con la propria famiglia già decisamente in bilico, come dimostra – tra le altre cose – la decisione dei Sussex di non trascorrere il Natale in Inghilterra, benché questo fosse il primo orfano della Regina Elisabetta.

In perfetto stile Windsor, Kate Middleton e il Principe William non hanno rilasciato alcun commento su quanto sta accadendo ma, secondo esperti reali, proprio Kate – oggetto di diverse frecciatine nel documentario dei cognati – sarà quella che dovrà pagare il prezzo più alto per tutto quello che sta accadendo. Il motivo? Lei e William sono tra i pochissimi membri ormai attivi della famiglia.

I tumulti e i cambiamenti della famiglia reale saranno tutti sulle spalle di Kate Middleton?

Kate, la principessa del Galles, finirà per “pagare il prezzo più alto del tumulto e del cambiamento avvenuto negli ultimi anni nella famiglia reale” ha sottolineato l’editorialista della Corona Daniela Elser.

La giornalista, infatti, ha di recente riassunto in un articolo quante cose siano cambiate per la Famiglia Reale dall’ultimo raduno di Natale tenutosi a Sandringham nel 2019.

Ormai, ha giustamente constatato la Else, i membri attivi della famiglia Reale sono decisamente pochi: “La perdita dei Sussex ha inferto non solo un duro colpo alla reputazione dei Reali, ma anche un duro colpo alla loro organizzazione“.

Il fatto che Meghan e il principe Harry, proprio come il Principe Andrew su obbligo della madre lo scorso gennaio, abbiano restituito i loro patrocini militari e reali al sovrano significa che “i restanti Sua Altezza Reale saranno sempre più ridotti”. E, poiché Kate e il principe William sono gli unici due membri attivi al di sotto dei 50 anni, è probabile che in futuro dovranno assumersi gran parte dei patrocini, degli impegni e dei tour all’estero e tutto ciò renderà la vita dei due, e soprattutto quella di Kate che dovrà sopperire anche alle eventuali assenze del marito in quanto erede al trono, davvero complessa.