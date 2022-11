“Kate Middleton pesantemente ritoccata”: scoppia la polemica

Fonte: Getty Images Kate Middleton, il cappotto-gioiello nero per il Remembrance Day

Kate Middleton è stata vittima di un ritocchino che ha scandalizzato tutti. Il volto della Principessa del Galles è apparso visibilmente modificato, al punto che qualcuno sui social l’ha definito “irriconoscibile”.

Il ritocco in questione non ha niente a che vedere con i trattamenti estetici, infatti Kate Middleton non si è mai sottoposta a nessun intervento, rivelando piuttosto che si affida al botulino organico per mantenere la pelle luminosa ed elastica colmando così gli inevitabili solchi del tempo.

Il gel di botox organico Puoi acquistare online il gel anti-rughe che usa Kate Middleton

Kate Middleton ritoccata dalla stampa

Proprio come è avvenuto per Charlene di Monaco che fu bersagliata dal gossip su un intervento estetico finito male, anche Kate ha subito la stessa umiliazione. Ma questa volta il caso è più complicato. Infatti, qui la trasformazione del suo volto non dipende da una sua scelta ma da una manipolazione che certa stampa ha fatto della sua immagine.

Infatti, Lady Middleton ha partecipato come noto alla cerimonia in memoria dei soldati morti in servizio, in occasione del Remembrance Day. Come da protocollo, Kate è apparsa sul balcone del cenotafio insieme a Camilla, indossando un look nero per onorare le vittime, cappotto di Catherine Walker, cappello a tesa larga. La Principessa è apparsa visibilmente commossa e proprio in questo sentimento è stata fotografata dal Daily Mirror che ha scelto di pubblicare quegli scatti in prima pagina.

Ma le foto hanno sollevato un vero e proprio polverone: non sembra nemmeno Kate. Alcuni lettori hanno fatto notare come la moglie di William sia stata pesantemente ritoccata con Photoshop. La Principessa del Galles appare visibilmente invecchiata, rughe e borse sotto gli occhi sono state accentuate e i capelli sono ingrigiti. Sembra che il grafico abbia scelto di aumentare considerevolmente gli anni a Kate, che a gennaio spegnerà 41 candeline.

Una scelta che è apparsa alquanto bizzarra per non dire insensata. Per quale motivo si è deciso di invecchiare Kate? Forse per farla sembrare più adatta al ruolo? In realtà, ha dimostrato alla perfezione di essere in grado di gestire la nuova posizione di potere, anzi ha persino tranquillizzato la Regina consorte che al contrario è sembrata a tutti piuttosto in ansia.

Il Daily Mirror al momento non ha dato alcuna spiegazione dell’accaduto. L’errore, se tale è stato, è circoscritto solo alla copertina cartacea, mentre nella versione online le foto della Principessa del Galles non sono state ritoccate.

Dopo le uova lanciate contro Carlo, un altro oltraggio alla Famiglia Reale. Questa volta è stata colpita Kate, da molti considerata il braccio destro del Re.

Kate Middleton, è polemica per la foto

Intanto su Twitter sono state fatte molte critiche alla foto in questione. Il commentatore reale Dickie Arbiter ha scritto: “Vergognoso quello che il Daily Mirror ha fatto al volto della Principessa del Galles” e ha sottolineato anche il tremendo errore nel titolo dove si criticava Kate per non aver partecipato all’omaggio ai defunti, mentre non era di sua competenza, dato che spetta solo al Re.

Sui social si legge ancora: “Disgustoso, così irrispettoso e umiliante nei confronti della principessa Catherine… una riflessione che mostra quanto sia orribile questo diario” , “Non credo di aver visto un fotomontaggio così brutto da molto tempo. Se fossi Catherine, non non sarei felice. Ho mostrato la foto ai miei genitori e loro non l’hanno riconosciuta”.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.