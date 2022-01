Kate Middleton osa col colore che fa sembrare ancora più magre

Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono 104mila euro

Kate Middleton ha ripreso a pieno ritmo i suoi impegni di lavoro e si è fatta subito immortalare in un look monocolore dal potere snellente, mentre accarezza Alfie, un dolcissimo cagnolino impiegato per la pet therapy.

Kate Middleton, look snellente e mini clutch da 1.299 euro

Dopo la visita al Foundling Museum di Londra dove ha sfoggiato il suo cappotto blu chiaro iconico e gli orecchini super scontati, Kate Middleton si è presentata nel Lancashire con un altro magnifico capospalla, anch’esso riciclato. Si tratta del suo cappotto color cammello di Massimo Dutti, in vendita a 349 sterline (420 euro), che indossò per la prima volta nel 2020, per poi ripresentarlo a marzo dello scorso anno.

La Duchessa di Cambridge ha scelto un look monocolore, da lei molto apprezzati, forse prendendo ispirazione dalla Regina Elisabetta, famosa per i suoi completi pastello o dalle tinte choc. Lady Middleton ha optato invece per una tonalità decisamente neutra, il color cammello, molto calda e invernale, anche se un po’ retrò.

In ogni caso, Kate ha abbinato al suo cappotto di Massimo Dutti, un maglione a collo alto (174 euro circa) di Iris e Ink e una gonna in lana coordinata, lunga e aderente (199 euro circa). Ben più preziosa la Mini Clutch Roma di Metier London, da 1.080 sterline, pari a 1.299 euro. Tutto rigorosamente color cammello come gli splendidi stivali scamosciati.

La tinta dona particolarmente a Kate e crea un magnifico effetto snellente, modellando la silhouette filiforme della Duchessa di Cambridge che è apparsa ancora più magra.

Kate Middleton impazzisce per Alfie

Coincidenza divertente: il colore del look scelto da Lady Middleton era perfettamente in tinta con il pelo di Alfie, il tenero cagnolino che lei e William hanno potuto coccolare. Anche Kate se ne è accorda e testimoni presenti alla scena hanno detto di aver sentito Kate esclamare: “Quanto sei dolce, ti abbini al mio cappotto”. Anche William non è rimasto insensibili al cucciolo che ha ripagato le attenzioni ricevute con tanto affetto.

William e Kate ancora una volta sono apparsi in splendida forma, sorridenti, rilassati, perfettamente in armonia tra loro, senza far trasparire alcuna preoccupazione circa le difficili questioni che la Monarchia deve affrontare, tra il Principe Andrea e lo scandalo Epstein e la battaglia legale di Harry per la scorta di polizia.