Kate Middleton, il nuovo ritratto del Principe George che rompe con la tradizione

Un traguardo importantissimo per il Principe George, che il 22 luglio 2023 ha compiuto 10 anni. Il maggiore dei figli di Kate Middleton e William, secondo in linea di successione dopo il Principe di Galles, sta diventando grande e sembra già pronto per ricoprire l’importantissimo ruolo che l’aspetta. Per il suo compleanno, come da tradizione, è stato rilasciato un nuovo ritratto che rompe però con il passato. Nella foto, pubblicata anche sui social ufficiali dei Principi di Galles, il futuro erede al trono è apparso sorridente e rilassato, molto diverso dal bambino inquieto che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei suoi primi anni di vita.

Il nuovo ritratto di George per il 10° compleanno

Bellissimo, felice e molto rilassato: nella nuova foto pubblicata dai futuri Re e Regina d’Inghilterra, il Principe George è apparso perfettamente a suo agio, nonostante questa foto rompa una lunghissima tradizione che i Principini erano abituati a rispettare. Il primogenito di Kate Middleton e William non ha infatti posato per l’obiettivo della sua mamma, com’era solito fare, ma è stato fotografato da una professionista che lo ha interpretato perfettamente. Dietro l’obiettivo c’era infatti Millie Pilkington, che si è occupata dello scatto di compleanno che ha già fatto il giro del mondo.

Nella foto ufficiale, George indossa un paio di pantaloni blu e una camicia a quadri. Il Principe sta crescendo e si nota sempre di più la somiglianza con suo padre William, anche se i tratti del viso ricordano moltissimo quelli del suo prozio Charles Spencer, fratello di sua nonna Lady Diana. Di certo, il piccolo vuole seguire le orme del suo papà e realizzare il suo sogno d’infanzia di diventare pilota della RAF.

La tradizione che Kate vuole mantenere

La Principessa del Galles ha sì rinunciato a stare dietro l’obiettivo della sua amatissima macchina fotografica, ma di certo non ha abbandonato la tradizione di rimanere sveglia fino a tardi per preparare la torta di compleanno che, anche quest’anno, avrebbe pensato per il Principe George. È quindi probabile che la Principessa abbia aspettato che tutti i suoi figli fossero a letto per mettersi in cucina e preparare il dolce per la festa del decimo compleanno del suo bambino.

Questa bella abitudine è stata rivelata nel 2019 proprio da Kate Middleton, durante uno speciale della BBC con l’esperta pasticcera Mary Berry. In quell’occasione, la Principessa aveva parlato della sua passione per la pasticceria e aveva spiegato che per i compleanni dei suoi figli ama occuparsi personalmente della preparazione della torta. Aveva raccontato: “È diventata un po’ una tradizione. Rimango sveglia fino a mezzanotte con quantità ridicole di preparato per torte e glassa: ne faccio troppe. Ma lo adoro”.

Sembra inoltre che il Principe George sia molto più maturo per la sua età. Lo ha dimostrato il 6 maggio in occasione dell’Incoronazione di Re Carlo, dove ha ricoperto il ruolo di paggetto d’onore. È stato davvero impeccabile: ha infatti seguito il protocollo come gli è stato insegnato, senza sgarri o sbavature. I suoi genitori sono molto orgogliosi di lui e, anno dopo anno, lo stanno preparando per la vita pubblica.