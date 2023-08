Kate Middleton, notte di festa al “rave”: cibo elegante e una mancia esorbitante

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

Kate Middleton sa come fare festa. Lo dimostrano in queste ora i dettagli emersi dal Festival a cui ha partecipato nell’Houghton con gli amici durante il fine settimana. La Principessa del Galles si è goduta la musica dance del “rave” (così lo chiamano i tabloid inglesi) a cui ha partecipato. L’Houghton Festival è un grossissimo appuntamento per gli appassionati di musica, che quest’anno ha radunato circa 12.000 persone. Inoltre, la Principessa ha così ripagato con la stessa moneta il marito William, immortalato a giugno in un club a Londra.

Kate Middleton al Festival: la serata al ristorante

Sembra che la partecipazione di Kate all’evento sia stata decisa all’ultimo minuto. Secondo quanto riferisce il The Mirror, si trovava a cena con i suoi amici Marchese e Marchesa di Chalmondeley, David Rocksavage e Rose Hanbury, nella cui tenuta si è svolto il Festival. Ma, invece di mangiare il cibo di un furgone, tipico di queste occasioni, sembra che Kate e il suo gruppo di amici abbiano effettivamente mangiato in un ristorante del posto, dove, sempre secondo la rivista inglese, un pasto di quattro portate costa circa 60 sterline a persona. Sembra che il gruppo si sia molto divertito bevendo vino e margarita piccante.

“Apparentemente i suoi compagni di serata hanno ordinato un’enorme bottiglia di AIX rosé e, insieme a Kate, hanno lasciato al personale del ristorante del festival una mancia di 700 sterline“. Una bottiglia di vino del genere può contenere fino a 12 litri e può costare £ 500. In realtà non si sa se Kate abbia veramente partecipato alla serata musicale dopo la cena al ristorante. Anche perché andarci per lei non sarebbe stato affatto facile: la Principessa deve avere una scorta di sicurezza ovunque vada e l’evento sarebbe stato sicuramente ad alto rischio. Secondo il Daily Mail, all’inizio Kate era nervosa: anche la prospettiva di unirsi alla festa con gli amici la preoccupava. I suoi agenti di protezione l’avrebbero però rassicurata.

Dunque, se appena un paio di mesi fa il principe William si era scatenato in pista con l’amico Guy Pelly al club Kolo di Londra, Kate Middleton ha deciso di trascorrere una giornata con gli amici ad un Festival musicale. A riporta per primo è stato il Daily Mail, non risparmiando dettagli sull’accaduto. Una vendetta in piano stile “reali d’Inghilterra”.

Kate al Festival senza William

Quel che è certo, è che con lei non c’era William. Il Principe è stato infatti il grande assente della festa e le lingue più maliziose non possono fare a meno di chiedersi il perché. Non è chiaro dove si trovasse al momento dell’evento. Poco importa, perché Kate Middleton ha potuto godersi appieno la compagnia della Marchesa e del Marchese di Cholmondeley. La coppia vive con la propria famiglia a Houghton Hall, nel Norfolk, vicino all’Anmer Hall di William e Kate. Nel 1990, il Marchese è diventato Lord Great Chamberlain, responsabile del Palazzo di Westminster, e ha ricoperto questo ruolo fino alla morte di Elisabetta II lo scorso anno.

Sua moglie Rose è invece un’ex modella. I due hanno due figli, fratelli gemelli, di 13 anni. Oliver, uno dei due, ha ricoperto il ruolo di paggio d’onore all’incoronazione di Re Carlo. Alexander, che un giorno erediterà il titolo del padre poiché più grande (anche se di pochissimo), è attualmente conte di Rocksavage.