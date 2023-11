Kate Middleton è sempre più il volto nuovo della casa reale inglese. La moglie di William d’Inghilterra, adesso Principessa del Galles, si è saputa ritagliare un ruolo di spicco all’interno dell’importante casata e, soprattutto, anche nel cuore dei sudditi inglesi. L’affetto e la stima che si è creata tra l’esponente della famiglia Windsor e il suo popolo non è stato scalfito nemmeno dalle rivelazioni che sono state fatte sul suo conto dal cognato Harry. Proprio le accuse lanciate dall’autobiografia del fratello di William d’Inghilterra, Spare, avrebbero colpito molto la Principessa del Galles, che non sarebbe pronta a far pace con il Duca di Sussex.

Kate Middleton ferita da Harry d’Inghilterra? Il parere dell’esperta della casa reale inglese

Kate Middleton sembra non sbagliare un colpo da quando è diventata la moglie dell’erede al trono inglese. La Principessa del Galles ha recentemente emozionato tutti in occasione di una visita al parco con dei bambini, ma la moglie di William d’Inghilterra mostra anche il suo lato divertente e riesce a trasmettere simpatia nelle sue diverse uscite pubbliche.

Secondo un’esperta di corte, però, la Principessa di Galles non sarebbe attualmente del tutto contenta, anzi la nuora di Re Carlo III sarebbe rimasta ferita dalle esternazioni di Harry d’Inghilterra. Secondo la commentatrice reale Jennie Bond, a causa delle dichiarazioni pubblicate in Spare, Kate Middleton non sarebbe predisposta a far pace con il Duca di Sussex, come riportato da Fabulous e dal The Sun: “Catherine è rimasta profondamente ferita da alcune delle cose che Harry ha detto su di lei, in particolare nel suo libro e sfortunatamente a causa di queste posizioni trincerate, in cui nessuna delle due parti sembra voler stabilire un contatto o fare la prima mossa, io non riesco a vedere questa frattura guarire presto”.

Secondo l’esperta della casa reale inglese, Kate Middleton aveva, in passato, un rapporto ottimo con il cognato e, spesso, aveva giocato il ruolo di pacere tra i due fratelli: “Catherine ha interpretato il ruolo di pacificatrice in passato e ha unito William e Harry, e penso che questo derivi dalla sua stessa famiglia e dai loro valori”. Ma, adesso, la moglie di William d’Inghilterra avrebbe deciso di gettare la spugna e di non mettersi più in mezzo per arrivare a una nuova concordia tra i due figli di Re Carlo: “Ma penso che sia arrivata a un punto in cui ha dovuto fare un passo indietro, le cose sono andate troppo oltre e si sente turbata e, francamente, ferita e insultata”.

Spare: cosa ha colpito profondamente Kate Middleton?