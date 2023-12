Kate Middleton come non l’avete mai vista: la foto di 40 anni fa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles una sua foto mai vista prima. Si tratta di uno scatto del 1983 dove la futura Regina aveva appena 2 anni. Ed è identica al suo terzogenito, Louis, la “peste” di famiglia.

Kate Middleton, la foto mai vista

Kate Middleton ha sorpreso i sudditi nel pubblicare una foto inedita della sua infanzia. L’immagine risale al Natale 1983, poche settimane prima del suo terzo compleanno, il 9 gennaio 1984. Nella foto la Principessa è seduta, indossa un cardigan blu e un abitino azzurro con colletto bianco e una collanina colorata. I capelli sono corti e ha le punte arricciate, le guanciotte sono piene e lo sguardo è tutto attento. Dietro di lei sono evidenti le decorazioni natalizie, mentre sul tavolo c’è un piatto e alcune candele accese. Si respira l’atmosfera delle feste.

A commento della foto Lady Middleton scrive: “Condivido alcuni ricordi di Natale, perché perché #ShapingUs riguarda l’importanza vitale dei nostri primi anni e il ruolo svolto da coloro che ci circondano nel dare forma al resto della nostra vita”. Dunque, la decisione di rendere pubblica una sua foto d’infanzia ha uno scopo preciso, quello di supportare il messaggio di Shaping Us, il progetto a sostegno della prima infanzia, voluto e incoraggiato dalla Principessa del Galles che ha molto a cuore il tema dell’educazione e della crescita dei bambini. Lo scorso novembre lo aveva definito “il progetto della sua vita”, per sottolineare l’importanza che ha per lei.

Kate Middleton identica a Louis

In ogni caso, ha suscitare grande dibattito tra i follower dei Principi del Galles, è l’evidente somiglianza della piccola Kate con suo figlio Louis che ha 5 anni ed è sempre il più scatenato dei Royal Baby quando lo vediamo partecipare a qualche evento pubblico. Persino Charlotte a volte si spazientisce con lui, mentre chi non perde mai la pazienza è sua madre Kate.

Qualcuno scrive nel commentare la foto d’infanzia di Kate: “Io vedo Louis”; “È evidente il gene dei Middleton in Louis”; “Oh mio Dio, è proprio Louis😭😭😭”. Qualcuno si permette di ironizzare e scrive: “Stai mentendo, è Louis”. E ancora: “Louis è il suo doppio”; “Ho subito pensato che fosse il Principino Louis”. E poi c’è chi fa la genealogia dei tre figli di William e Kate: “George sembra Spencer, Charlotte sembra Windsor (in particolare la defunta regina) e Louis ovviamente sembra Middleton”.

Kate Middleton e il concerto di Natale

Infine, Kate ha sfruttato la pubblicazione per dare appuntamento a tutti al concerto di Natale che sarà trasmesso su ITV la vigilia di Natale e che come ogni anno ha il compito di organizzare. Per questa edizione la Principessa del Galles ha indossato un magnifico completo bianco, mettendo da parte gli abiti bon ton.