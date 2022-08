Kate Middleton, Mila torna a scuola dopo il tumore. Il suo messaggio è meraviglioso

Fonte: Getty Images Kate, il bacio dolcissimo con William alla Royal Charity Polo Cup (con un ospite d’eccezione)

Kate Middleton è riuscita a commuovere tutti con il suo messaggio dedicato a Mila Sneddon, la bambina che ha conquistato il cuore di chiunque abbia conosciuto la sua storia e la sua battaglia contro il tumore. Nel 2021, la Duchessa di Cambridge l’aveva incontrata realizzando un grande sogno della piccola, e adesso che le cure sono terminate e Mila è tornata a scuola, Kate le ha dedicato dolci parole.

Kate Middleton, il messaggio per la piccola Mila

Nel 2021, per il concorso Hold Still: A Portrait of Our Nation, Kate Middleton ha scelto anche lo scatto di Mila, 5 anni, fotografata dalla madre mentre salutava il papà attraverso un vetro che li divideva. In isolamento durante il lockdown, la bambina ha vissuto un allontanamento forzato per questioni di salute durante le sue cure contro il tumore, e quell’immagine è subito entrata nel cuore della Duchessa di Cambridge, che ha successivamente incontrato la piccola Mila. La madre, attraverso quello scatto, aveva l’intenzione di raccontare il forte cambiamento subito dalla sua famiglia a causa della malattia e delle restrizioni per via del virus: da qui, la decisione di partecipare al concorso fotografico.

A distanza di un anno dal magico incontro, Mila Sneddon è finalmente tornata a scuola lontana dalle terapie. La madre, Lynda, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto della figlia che, sorridente e zaino in spalla, torna finalmente a una normalità che per molto tempo non ha potuto vivere. Kate Middleton ha condiviso il post a sua volta, dedicandole dolci parole: “Un percorso così incredibile. Buona fortuna da tutti noi di Kensington Palace, Mila“.

I social sono solo uno strumento in più per Kate Middleton, che ha precedentemente spedito una lettera scritta a mano per congratularsi con lei per la fine delle cure.

Fonte: IPA

L’incontro tra Kate Middleton e Mila

Dopo aver scelto la sua foto tra tante per il concorso fotografico, Kate Middleton aveva fatto una promessa a Mila durante una videochiamata che avevano scambiato per conoscersi: “Quando ci incontreremo, sarò vestita del tuo colore preferito“. La Duchessa mantiene sempre le promesse, e ha organizzato il grande incontro in una location da fiaba, quello di Holyroodhouse a Edimburgo, e si è presentata con un un vestito da vera Principessa di colore rosa.

Anche la piccola Mila aveva organizzato tutto nel minimo dettaglio insieme alla madre Lynda, la sorella Jodi e il papà Scott. Un abito rosa simile a quello della Duchessa, perfetto per il grande incontro che è stato un momento decisamente delicato e che ha commosso anche Kate Middleton, seduta accanto alla bambina.

Una storia importante, quella di Mila, che è riuscita a commuovere l’intero Paese. Era il 19 novembre 2019 quando i risultati del sangue hanno confermato che avesse la leucemia, e adesso, a sei anni e dopo due anni di malattia, ha finalmente ottenuto il via libera per tornare a scuola senza il bisogno dei trattamenti, raggiungendo così un traguardo fondamentale per la sua vita, con la gioia immensa della sua famiglia e di chi nel tempo ha imparato ad affezionarsi a lei, come Kate e il Principe William.