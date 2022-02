Kate Middleton legge una fiaba in tv: il look comfy chic

Kate fa 40 anni: i compleanni importanti del 2022

Kate Middleton sorprende e piace sempre con i suoi look, anche quelli più casual. Questa volta la Duchessa di Cambridge ha optato per un completo comfy chic, jeans e maglione, per leggere una storia della buonanotte ai bambini sulla tv nazionale in occasione della settimana dedicata alla cura della salute mentale. Questo, ha spiegato Kate, aiuta i bambini ad affrontare le proprie paure.

Kate Middleton: il look comfy chic

Kate Middleton ci ha abituati ai look più sorprendenti, dagli abiti da sera di Alexander McQueen, il suo stilista preferito, a semplici completi Zara alla portata di tutti. Elegante, sofisticata, colorata, sportiva, e questa volta comoda.

Kate ha scelto un look comfy chic per la sua ultima apparizione tv, per leggere ai bambini la storia della buonanotte Il gufo che aveva paura del buio di Jill Tomlinson.

Il maglione indossato dalla Duchessa di Cambridge è il Fairisle Knit Sweater color crema di Holland Cooper. Un motivo invernale con un tocco elegante, dato dai bottoni color oro sui polsini. Il capo è extra morbido, realizzato con una miscela di nylon, alpaca e lana. Kate indossa poi dei jeans comodi e chiari, nella foto condivisa sui social per presentare il progetto. Capelli sciolti, un grande sorriso naturale, la Duchessa sembra essere a proprio agio, con un look con la quale prima l’avevamo vista solo in qualche cartolina natalizia, durante le vacanze con il Principe William e i loro figli in montagna.

Le fiabe aiutano i bambini con le loro paure, parola di Kate Middleton

Kate Middleton è da sempre vicina a tutte le iniziative benefiche che aiutano i bambini, e un tema molto caro a lei e al marito William è la salute mentale, anche dei più piccoli. “Leggere una storia della buonanotte ai bambini li aiuta ad affrontare le loro paure prima di andare a letto” ha spiegato la Duchessa di Cambridge presentando questo nuovo progetto. Infatti, in occasione della settimana dedicata alla cura della salute mentale, Kate leggerà una storia nel programma della BBC Beebies Grown-Up, per promuovere questo delicato argomento, la sera del 13 febbraio.

Per l’occasione la futura Regina porterà un classico per bambini, molto popolare anche nel nostro paese, Il gufo che aveva paura del buio, dell’autrice Jill Tomlinson. Il protagonista di questa storia è il gufetto Tombolo che contrariamente alla sua natura ha paura del buio e si rifiuta di volare di notte, ma che pian piano affronta le sue ansie e le vince.

“Leggere e ascoltare storie aiuta i nostri figli a crescere“, ha detto Kate Middleton. Il tema della settimana della prevenzione della salute mentale di quest’anno è proprio Crescere Insieme, e la Duchessa ha accettato con entusiasmo l’invito della BBC.

Kate ormai è avvezza a piccole apparizioni tv, insolite prima per i Reali inglesi. Infatti i sudditi l’hanno già potuta ammirare a Westminster la sera della vigilia di Natale, intenta a suonare il piano con una perfetta padronanza dello strumento musicale ma anche delle stesse telecamere. Un altro aspetto cambiato dopo l’arrivo del ciclone Meghan Markle.