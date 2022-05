Kate Middleton, “la gemella segreta” che è uguale a lei

Kate Middleton in rosa esagera col bon ton

Spunta su TikTok la gemella segreta di Kate Middleton. Si chiama Brittany Dixon ed è Australiana, ma si tratta solo di una sorella virtuale. La ragazza infatti non ha nessun legame parentale, almeno così pare, con la Duchessa di Cambridge, né rivendica alcun diritto al trono inglese. Semplicemente è identica a lei.

Kate Middleton, chi è Brittany Dixon

Dopo il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, dall’Australia arriva anche la gemella di Kate Middleton. Brittany Dixon di professione è artista e ora potremmo dire anche tiktoker di successo, dato che il suo profilo è letteralmente esploso da quando si è scoperto che è la sosia della moglie di William.

La somiglianza è impressionante, stessi capelli lunghi, stessi occhi verdi, stesso sorriso e fossette. Brittany assomiglia molto di più a Kate, di quanto le assomiglia Pippa, la vera sorella della Duchessa. È talmente uguale a lei che i suoi follower l’hanno incoraggiata a iscriversi al nuovo casting di The Crown per interpretare la giovane Kate degli anni universitari.

La Dixon in un primo momento era scettica, ma l’insistenza dei suoi fan è stata tale che alla fine ha ceduto e ha presentato la sua candidatura alla produzione. Per partecipare alle selezioni ha dovuto inviare un selfie, alcune informazioni generali e un video di 30 secondi dove parla di ciò che ama. Il ruolo di Kate da giovane è minore. In The Crown si racconterà l’inizio della sua storia d’amore con William durante gli anni alla St. Andrew’s University.

Kate Middleton, la “gemella” identica a lei

La cosa impressionante è che Brittany, oltre a essere davvero la copia perfetta di Kate quando aveva 20 anni, condivide con la futura Regina d’Inghilterra anche la passione per l’arte. Come è noto, la Duchessa di Cambridge è laureata in storia dell’arte e nonostante i molti impegni istituzionali e di famiglia, si interessa ancora di pittura. Inoltre, ha coltivato le sue doti di fotografa ed è talmente brava da realizzare da sé i ritratti ufficiali dei suoi figli, George, Charlotte e Louis, in occasioni speciali come i compleanni o il primo giorno di scuola.

Proprio in questi giorni, Lady Middleton ha condiviso le foto di sua figlia per i suoi 7 anni. Gli scatti hanno suscitato un vivo dibattito sui social ma nessuno ha messo in discussione la bravura della fotografa. Anche i video della Dixon ha attratto l’attenzione di tutto il mondo e anche questa volta nessuno ha avuto nulla da ridire sulla loro realizzazione. Brittany dimostra un vero talento nelle arti grafiche e inoltre è pittrice.

In attesa di sapere se Dixon avrà il ruolo, Netflix sta cercando anche gli attori per i giovani William e Harry. L’annuncio specifica che non è richiesta alcune esperienza professionale e che le riprese inizieranno ad agosto.