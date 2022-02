Kate Middleton, il suo balsamo effetto pelle di vetro costa meno di 6 euro

Kate Middleton, il look grigio che ripete sempre identico

Kate Middleton non punta mai in fatto di make up sulle labbra, ma è maniacale nella cura della pelle del viso. Per la bocca e per il volto, la Duchessa di Cambridge si affida a un unico prodotto, un balsamo coreano che è acquistabile anche online a meno di 6 euro, per la precisione a 5,95 euro. Glielo ha consigliato la make up artist, Hannah Martin, per ottenere l’effetto glass skin.

Offerta Balsamo labbra e guance Dr. Paw Paw Puoi acquistare online il balsamo usato da Kate Middleton

Kate Middleton, il magico balsamo coreano

Dopo la crema idratante che si compra al supermercato (e non solo) e il botox organico che elimina le rughe, pare che Kate Middleton abbia un altro prodotto di bellezza cui non rinuncia mai ed è alla portata delle tasche di tutte. Si tratta del balsamo per labbra del brand coreano, Dr Paw Paw, anche se è prodotto in Gran Bretagna. Lo si trova anche su Amazon a 5,95 euro. La Duchessa di Cambridge lo adora perché rende le labbra morbide e le protegge dagli agenti esterni donando loro un tenue color rosa, ideale per lei che non ama i rossetti dai colori carichi.

Ma in più questo balsamo può essere usato anche come illuminante del viso, spalmandolo sulle guance. Anche in questo caso lascia una delicata sfumatura color pesca che rende la pelle più brillante e morbida. Pare che il balsamo Dr Paw Paw sia il preferito anche di Zara Tindall, la figlia della Principessa Anna, che usa la versione al gusto papaya.

A consigliare a Kate l’uso di questo prodotto è stata la make up artist, Hannah Martin, soprannominata da Vogue “la regina della pelle radiosa”. Celebri sono infatti i suoi trucchi che rendono la pelle liscia come la porcellana, così come i suoi tutorial su come truccare gli occhi. La Martin ha lavorato con diversi membri della Famiglia Reale. Ha realizzato il make up di Eugenia di York per il suo matrimonio nel 2018 e quello di Carole Middleton, mamma di Kate, per il suo servizio sulla rivista Good Housekeeping. Ed è da lei che la Duchessa di Cambridge ha preso lezione per poi realizzare da sé il suo trucco da sposa.

Che cos’è la pelle di vetro o glass skin

Nonostante la clientela prestigiosa, Hannah Martin si affida a prodotti low cost ma di sicura efficacia, come appunto la linea del Dr Paw Paw con la quale realizzare l’effetto glass skin, letteralmente pelle di vetro. Si tratta di una particolare beauty routine orientale che permette di ottenere una pelle compatta, uniforme e brillante, eliminando le imperfezioni e le dona un effetto tonico che dura nel tempo grazie a una continua idratazione.

Generalmente per ottenere la perfetta pelle di vetro, occorrono uno stile di vita sano e una beauty routine lunga e costante, ma la Martin suggerisce alcuni trucchi per arrivare allo stesso risultato senza troppi sforzi. Ed è esattamente quello che ha consigliato a Kate. Quindi, prima passare sul visouna crema idratante colorata, un gel bronzer e un fard liquido. Poi spalmare un po’ di Dr. Paw Paw Original Balm lungo la parte superiore delle guance e si otterrà l’effetto luminoso desiderato.