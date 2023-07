Kate Middleton, George prende il comando nella giornata della RAF

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Anche la famiglia reale, come qualsiasi altra famiglia abitata da bambini, deve trovare metodi alternativi per far passare le lunghe e oziose giornate estive. Gli impegni della royal family, però, sono un po’ diversi dal comune e, mentre noi altri ci accalchiamo al parco, Kate Middleton e pargoli trascorrono il venerdì pomeriggio alla base RAF del Gloucestershire, in occasione del Royal International Air Tattoo, tra le più grandi manifestazioni aeree al mondo. Esperienza indimenticabile per i principini e, quello che più se l’è goduta, sembra essere stato il birbante George.

Principe George, un futuro in aviazione?

Il loro arrivo non era previsto, ma è stato decisamente apprezzato dagli avieri della Corona, che si sono divertiti a mostrare ai piccoli reali George, Louis e Charlotte il funzionamento dei maestosi mezzi aerei. Ad apprezzare le spiegazioni, in particolare, è stato il maggiore tra i figli di Kate Middleton e William. Il quasi 10enne, abbastanza grande da indossare ormai i pantaloni lunghi, si è comportato da vero principe: sorridendo ai fotografi e stringendo affabile le mani dei soldati.

Per George non era la prima visita a una base RAF, allo stesso evento il principino aveva esordito nel 2016, ancora bebè in braccio ai genitori. Stavolta però, è stato diverso e, ormai piccolo ometto, ha avuto modo di ammirare al meglio i grandi aerei e imparare anche qualche trucchetto sul loro funzionamento, spiegato direttamente da coloro che li pilotano quotidianamente. Ha persino premuto il pulsante necessario a sollevare la rampa dell’aereo. Chissà che questa passione non si trasformi in una futura professione…

La famiglia reale in visita alla RAF: gli outfit coordinati

Mentre il principino George si muoveva spavaldo per la base aerea, gli altri fratellini si sono mostrati più timidi. La pacata Charlotte, non si è mai allontanata da mamma Kate e si è limitata a sbirciare da dietro le sue spalle le marachelle del fratello maggiore. Mentre il piccolo di casa Louis, vispo come al solito, si è divertito a saltare su un mezzo militare a quattro ruote.

Insomma, una famiglia come le altre in tutto e per tutto, stavolta anche nel look. Per la gita, Kate Middleton ha scelto un semplice paio di pantaloni blu e delle comode ballerine in tinta. L’outfit, perfetto per correre dietro ai pargoli, prevedeva anche una classica t-shirt bianca in cotone e un elegante blazer gessato sui toni del beige – mossa vincente dopo lo scivolone di stile di Wimbledon.

Blazer a righe, ma sui toni del blu, anche per il principe William. E, sempre abbinata alla mamma, anche la piccola Charlotte indossava una fantasia a righe, nel suo ampio abitino bianco e nero con colletto a peter pan, leggero cardigan bianco e deliziose sneakers blu. Le stesse scarpette del fratellino Louis, impeccabile con il suo maglioncino da cui spuntava l’elegante colletto di una camicia bianca.

I piani per l’estate della famiglia reale

Ancora qualche evento prima di partire finalmente per le vacanze che, quest’anno, la famiglia Windsor trascorrerà in Scozia, in compagnia di nonno Re Carlo e di Camilla, nel castello preferito dalla compianta Regina Elisabetta. Una villeggiatura diversa dal solito, per ripercorrere i luoghi del cuore della bisnonna e scoprire le proprie origini.