Kate Middleton e Camilla prendono tutto, Andrea messo sotto scacco

Il 2003 parte con una svolta radicale nella Famiglia Reale inglese, che si apre sempre più alle donne, e lascia indietro le zavorre che portano solo pubblicità negativa. Infatti, la Regina consorte Camilla e Kate Middleton saranno insignite di nuovi incarichi da Re Carlo, mentre a pagare le spese delle sue azioni sarà il Principe Andrea, messo sotto scacco con l’esclusione da qualsiasi ruolo a Palazzo. E così le tensioni in famiglia aumentano, e questa volta non è “colpa” di Harry e Meghan Markle.

La promozione di Kate Middleton che nessuno si aspettava

Sarà pur vero che Kate Middleton è il membro più brillante dalla Famiglia Reale inglese, ma questa promozione, voluta da Re Carlo, non era proprio in programma. La Corona inglese si apre sempre più alle donne, che in questi anni si sono dimostrate il vero pilastro indistruttibile: non solo Kate, ma anche la Principessa Anna, Sophie di Wessex, e ovviamente la neo Regina consorte, Camilla.

Kate Middleton, dopo essere diventata Principessa del Galles (che subito ci riporta alla memoria Lady Diana), riceverà anche il titolo di Colonnello delle Guardie Irlandesi. Una scelta davvero inaspettata: questa posizione precedentemente era ricoperta dal Principe William dal 2011, ma si è liberata dopo che è divenuto Colonnello delle Guardie Gallesi, al posto di suo padre.

La promozione fa discutere, perché Kate è già impegnatissima, e in molti si aspettavano un riconoscimento per il Principe Edoardo, che lavora sempre senza creare scandali, e che si è già visto soffiare il titolo di Duca di Edimburgo dalla Principessa Charlotte. Continua, dunque, l’operazione di assottigliamento delle forze della Corona, la modernizzazione auspicata da Carlo, che, a questo punto, sembra più un accentramento di potere nelle mani di pochi che altro.

E poi, la moglie di William non è già fin troppo carica di impegni, tanto da apparire ogni giorno più stanca?

Camilla soffia il posto a Andrea, che resta a mani vuote

Ma un nuovo incarico militare non spetterà solo a Kate, ma anche a Camilla, che soffia il posto al Principe Andrea. Dopo lo scandalo sessuale che lo ha coinvolto, l’uscita di scena dalla vita pubblica, la decisione di Carlo di non dargli nessun ruolo, e la privazione dei suoi titoli militari, il figlio prediletto di Elisabetta II resta definitivamente in panchina.

Sarà la Regina consorte Camilla a prendere il suo posto come Colonnello dei Granatieri, che era rimasto vacante dal 2021 in attesa di una decisione finale. Andrea aveva assunto questo titolo nel 2017, succedendo a suo padre, il Principe Filippo, che iniziava a lasciare i suoi impegni data l’età.

Il The Sun parla di un Duca di York scontento e amareggiato, che ha sperato, sino all’ultimo, che, una volta passato definitivamente il polverone mediatico, sarebbe tornato al suo posto. Questo, invece, scrive il tabloid, è l’ultimo chioda alla bara, si fa per dire, nella quale i Windsor hanno deciso di rinchiuderlo, per tenerlo lontano dai guai, ma soprattutto dalle polemiche, che ormai sono davvero troppe in una famiglia che perde pezzi e non riesce a ripulirsi l’immagine.