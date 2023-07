Kate Middleton, l’abito di Zara Tindall che non potrebbe mai mettere

Fonte: IPA Kate Middleton al polo club: abito baby per tifare William

La Royal Family segue un rigido protocollo in fatto di dress code, talvolta con regole che agli occhi di noi “comuni mortali” potrebbero sembrare assurde. Zara Tindall è sempre stata una outsider da questo punto di vista e, proprio in questi giorni, ha indossato un abito meraviglioso che Kate Middleton non potrebbe mai indossare. Almeno in teoria. Sì, perché la Principessa del Galles in realtà più volte è andata controcorrente e l’abito di Zara possiede due dettagli che Kate adora.

Zara Tindall scopre le spalle con l’abito da 636 dollari

Quando hanno fatto capolino i nuovi scatti che ritraggono Zara Tindall con il marito Mike, intenti a godersi un tenero appuntamento come due “fidanzatini” alla prima cotta, inevitabilmente queste hanno fatto il giro dei social. Per gli appassionati della Royal Family è sempre una gioia per gli occhi (e per il cuore) assistere ai momenti che vedono protagonista questa splendida coppia: sorrisi complici, scherzi tra innamorati e perfino look coordinati per loro sono all’ordine del giorno.

Stavolta la splendida Zara, nata Phillips nonché nipote “ribelle” molto amata dalla Regina Elisabetta, ha partecipato a un ricevimento a Kensington Palace indossando un abito tanto semplice quanto di gran classe. Si tratta del modello After Hours One-Shoulder Midi Dress di Rebecca Vallance da 636 dollari, con scollatura asimmetrica che lascia scoperte le spalle. Lo scollo è arricchito da un volant in taffetà a contrasto con il corpetto aderente e la gonna a tubino aderente, che segna alla perfezione la silhouette della Tindall (ma senza esagerare).

Zara vi ha abbinato delle décolleté in tinta, rigorosamente nere, con tacchi a spillo e cinghia sottile e mini nappa alla caviglia – le Forever Marilyn 85 Black Suede Pumps di Aquazurra, marchio tra i preferiti di Meghan Markle -, “spezzando” il total look con la Eclipse Clutch di Jimmy Choo in una deliziosa tonalità champagne e completamente ricoperta di glitter. Orecchini di perle, capelli raccolti in uno chignon basso e via: Zara Tindall ci ha dato l’ennesima lezione di stile.

Perché Kate Middleton non può indossare l’abito di Zara Tindall

Ricordate quando anticipavamo che Kate Middleton non può indossare questo splendido abito di Zara Tindall? Ebbene sì, il dress code impone alle Royal britanniche delle rigidissime regole in fatto di stile e, tra queste, ne campeggia una sulla quale non si può discutere: mai mettere in bella mostra le spalle o il décolleté con scollature troppo profonde. Un abito del genere sarebbe quantomeno inappropriato per la Principessa del Galles, sempre molto attenta in fatto di look. Ma c’è di più.

Anche indossare il nero è severamente vietato per Kate, a meno che l’occasione non sia un funerale o un evento specifico che richieda questo colore. È pur vero che ormai il galateo della moda ha sdoganato molti dei pregiudizi che da sempre circondano il total black – anche indossarlo ai matrimoni è possibile, come mostra Michelle Hunziker -, ma quando fai parte della Famiglia Reale prendersi certe libertà non è proprio ponderato.

Fonte: IPA

Quando Kate Middleton ha infranto il dress code Reale

Non è ponderato, o quasi. Kate Middleton in realtà ha più volte infranto il dress code Reale, perfino quando la Regina Elisabetta – che teneva tutto sotto controllo – era ancora in vita. L’esempio più eclatante ha a che vedere proprio con un abito che ricalca in parte le caratteristiche del look di Zara Tindall: la Principessa del Galles si è presentata sul red carpet della première di Top Gun: Maverick proprio con un long dress nero che lasciava scoperte le spalle. Ed era a dir poco meravigliosa.

Una piccola curiosità. Kate spesso segue le orme della compianta Lady Diana, Principessa del Popolo ma anche grande amante dello stile, e anche in questo caso il confronto vien da sé.

Fonte: Getty Images

La sua designer di borse Anya Hindmarch era solita chiamare le pochette indossate da Lady D. “borse décolleté”, proprio perché le portava al petto per nascondere agli occhi dei fotografi le scollature profonde del suoi abiti. Come se non bastasse, specialmente dopo la separazione da Carlo, Diana indossava abitualmente il nero che era tra i suoi colori preferiti in assoluto. L’iconico Revenge Dress è l’incarnazione di questa “rivoluzione”.