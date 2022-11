Kate Middleton: abito trasparente, cappotto strategico e mano sulla pancia

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton torna in pubblico dopo che i rumors su una quarta gravidanza si sono fatti sempre più insistenti. La Principessa del Galles è andata in visita al Centro ucraino di Londra, sfoggiando un look davvero bon ton: abito a pois trasparente di LK Bennett, il suo cappotto cammello di Max&Co che tiene aperto, anche se con la mano cerca in continuazione di accostarlo, coprendosi strategicamente la pancia. Un caso? Si sono domandati in molti.

Kate Middleton strategica per Camilla

Kate Middleton è dunque tornata al lavoro dopo la celebrazione del Remembrance Day in cui si è dimostrata un elemento chiave per la Corona. La Principessa ha infatti salvato Camilla da un momento di ansia forte, quando è dovuta affacciarsi al balcone del cenotafio in qualità di Regina consorte.

Il primo impegno settimanale per Kate Middleton è stata una visita al Centro ucraino di Reading. Non è la prima volta, da quando è scoppiata la guerra, che lei e William si sono presentati lì per ascoltare le persone che hanno lasciato il loro Paese per trovare rifugio in Gran Bretagna. Celebre fu l’omaggio che Kate col suo look fece alla bandiera ucraina.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, abito trasparente a pois di LK Bennett

Questa volta però ha optato per un outfit dai colori neutri e dallo stile esageratamente bon ton. Da quando è diventata Principessa, Lady Middleton sembra privilegiare mise più classiche e monocolori, come il famoso completo beige, che però non sempre le giovano, invecchiandola un po’.

Anche l’ultimo look scelto non convince del tutto. Kate sceglie i pois che ha trasformato in fantasia di tendenza, mostrandoci come indossarli non solo in estate ma anche in autunno. L’abito della Principessa è uno chemisier marrone scuro con piccoli pois beige che lei tiene strettamente allacciato fino al collo. La stoffa trasparente è resa innocua da una sottoveste dello stesso colore. Il vestito è firmato LK Bennett, un brand che utilizza spesso, e costa 279 sterline (318 euro circa).

Fonte: Getty Images

Kate Middleton incinta: la mano è sulla pancia

Kate lo abbina al suo cappotto di Max&Co che ha portato recentemente e a delle scarpe in suede blu, non proprio adatte al resto del look e una clutch trapuntata. La Principessa indossa il capospalla aperto, anche per poterselo sfilare più comodamente. Ma qualcuno ha notato con sospetto che si copriva costantemente la pancia con la mano, quasi a volerla nascondere. Probabilmente è stato un gesto casuale, dettato dall’esigenza di accostare il cappotto, ma malgrado ciò questo ha scatenato nuovamente le voci sulla quarta dolce attesa. C’è chi parla addirittura di un annuncio ufficiale previsto per l’inizio dell’anno.

In ogni caso, la Principessa è apparsa serena e sorridente come al solito con i suoi fluenti capelli lasciati sciolti sulle spalle. Ma un altro dettaglio ha alimentato i gossip. Infatti Kate si è intrattenuta con una piccola bambina di 5 anni, l’ha presa anche in braccio coccolandola e si è lasciata scattare una foto insieme a lei.

Fonte: Getty Images

La piccola ha regalato a Lady Middleton un disegno che la ritrae con scritto “I love you Kate”. La Principessa l’ha trovata irresistibile e il suo lato materno è emerso ancora una volta. In effetti, non ha mai nascosto di adorare i bambini e soprattutto di adorare fare la mamma.