Kate Middleton, abito da 44 euro effetto dimagrante e viso sbattuto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton torna al lavoro e visita un centro per bambini a Hillingdon dove ha indossato un controverso look verde oliva con tanto di abito low cost di Mango che possiamo avere anche noi per 44 euro. Ma qualcosa nell’insieme non convince, sembra che la Principessa abbia avuto qualche problema nella scelta delle misure.

La visita di Kate Middleton è riuscita a distrarre l’attenzione da The Crown 5, la nuova stagione esplosiva che si concentra sulla morte di Lady Diana e che promette di essere un’altra spina nel fianco di Re Carlo e della Famiglia Reale. Per fortuna a rasserenare gli animi c’è la Principessa del Galles che almeno in pubblico non perde mai il suo sorriso e la sua calma. Anche perché lei nella serie non compare. In ogni caso, stando al Daily Mail, la trama è talmente imbarazzante che la Famiglia Reale sta pensando di infrangere la regola del “mai lamentarsi, mai spiegare”.

Kate Middleton, il look total green

Kate si è presentata all’appuntamento con un outfit autunnale, monocromatico, verde oliva. A lei piacciono molto i look di un solo colore, recentemente l’abbiamo vista tutta vestita di beige con un cappotto-vestaglia di Max&Co. Lady Middleton riesce a indossare delle tonalità che sono un azzardo e spesso ottiene risultati positivi. Questa volta ci prova con un look total green molto autunnale, molto austero.

Kate Middleton, cappotto di Hobbs e abito di Mango

La Principessa indossa un cappotto a doppio petto con cintura in vita e fibbie sui polsi, firmato Hobbs. Costo? 369 sterline, circa 420 euro. Sotto indossa un lungo abito in maglia a coste, con collo alto, di Mango, da 44 euro, che Kate porta con una cintura alta a esaltare il vitino sempre più da vespa. Il vestito in maglia, aderente e avvolgente, la fa ancora più magra. L’effetto snellente è garantito e così vengono smentite senza ombra di dubbio le voci su una possibile quarta gravidanza, Kate non ha un filo di pancia.

Fonte: Getty Images

Cappotto e abito, entrambi verde oliva, sono abbinati a una clutch in rettile di Jimmy Choo da 710 euro (il pezzo più caro di tutto il suo look) e da delle décolletée a punta con tacco sottile, in suede verde, di Gianvito Rossi, portate con gli imprescindibili collant color carne. Mentre gli orecchini in oro giallo e pietra citrino, riciclati, sono di Kiki McDonough e costano meno della borsa, “solo” 625 euro.

Unica punta di colore nel look monocromatico di Kate è la spilla a forma di papavero rosso che porta sul bavero del cappotto per commemorare i caduti delle guerre di cui si fa memoria nella seconda domenica di novembre.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, taglia sbagliata e viso sciupato

La mise di Lady Middleton però non convince del tutto. Il verde oliva è difficile da indossare e risulta troppo serioso per una donna di 40 anni. Il cappotto poi non è adatto alla sua figura minuta, sembra troppo grande sulle spalle e fa attrito con la lana dell’abito.

Anche il make up non aiuta. I colori neutri sono sempre un punto di forza ma qui non vengono usati sapientemente. Occhi e viso sono spenti e borse e occhiaie fanno capolino. Manca l’illuminante e un rossetto che dia un tono e rimpolpi le labbra. Interessante la pettinatura con riga a lato, ma sarebbe ora di dare una spuntatina ai capelli che sono diventati troppo lunghi.

Anche se la stanchezza trapela sul suo volto, Kate si intrattiene coi bambini, scherza con loro, sorride e parla col personale del Centro d’assistenza di madri con problemi di salute mentale. La Principessa del Galles sta affrontando un periodo molto stressante. Oltre all’aumentata mole di lavoro, fonti vicine a Palazzo sostengono che lei e William stiano aiutando Carlo a far rientrare Harry in famiglia, pressando per il divorzio da Meghan Markle.