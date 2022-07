Kate Middleton, l’abito da 4.400 euro che non tutte possono avere

Fonte: Getty Images Kate Middleton, 2 look da migliaia di euro in un solo giorno

Kate Middleton continua a incantarci coi suoi look glamour e prestigiosi, ma ce n’è uno che più di tutti ci ha fatto sognare, il magnifico abito verde smeraldo da Cenerentola che finalmente è stato messo in vendita per la favolosa cifra di 4.400 euro.

Kate Middleton ha sfoggiato negli ultimi tempi abiti di tutti i colori e di tutte le fogge, come quello giallo di Wimbledon o la serie dei look a pois, quasi tutti firmati Alessandra Rich, che ha trasformato la fantasia più classica in un vero e proprio trend d’estate.

Kate Middleton, l’abito da Cenerentola è in vendita

Mentre la Duchessa di Cambridge è stata sorpresa mentre lasciava Kensington Palace in elicottero, il suo magnifico abito da sera verde smeraldo, firmato Jenny Packham, è stato messo in vendita.

Kate lo aveva indossato durante il suo tour caraibico la scorsa primavera, in particolare lo aveva scelto per la cena di Stato offerta a lei e a suo marito dal governatore della Giamaica. L’abito è di quelli da 1000 e una notte, davvero principesco. In tutti i sensi, anche nel prezzo. Si tratta di un modello romantico, da fiaba, in tulle verde con gonna lunga e ampia, decorata da cristalli, corpetto stretto in vista. L’ampio scollo a barchetta lascia le spalle e parte del décolleté scoperto ma graziosamente decorato con dei volant tutti intorno al bordo. La Duchessa era semplicemente magnifica, anche grazie alla strategica acconciatura raccolta.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, quanto costa il suo abito verde

Lady Middleton ha avuto l’onore di presentare in anteprima questo abito. Infatti quando lo indossò, non era ancora in vendita. In pratica lo ha lanciato in anteprima e il successo è stato esorbitante. Ora infatti che è acquistabile per 4.400 euro, in molte si sono affrettate ad aggiudicarselo, nonostante la cifra importante. Stando a quanto riporta il magazine Hello! questo modello si sta rapidamente esaurendo.

D’altro canto, Jenny Packham è una garanzia ed è uno dei brand preferiti da Kate che lo sceglie per eventi di gala, red carpet e serate glamour. Ogni volta dunque che vuole dare alla sua immagine un’impronta di romanticismo. Anche per la prima di No Time to Die la moglie di William si affidò alla stilista britannica lasciando tutti letteralmente senza fiato con il vestito d’oro scintillante. Perfino Daniel Craig, ultimo James Bond, non resistette al fascino della Duchessa di Cambridge e si spinse a fare un complimento in pubblico.

Chi è Jenny Packham

Jenny Packham ha fondato la sua casa di moda nel 1988, specializzandosi in abiti da sposa. Solo successivamente ha ampliato le collezioni includendo abiti da sposa. Lo stile che la contraddistingue mira a mescolare elementi tradizionali con un design più moderno. I suoi abiti sono all’insegna del romanticismo e della femminilità. Tulle, organza, lustrini, cappe e mantelli sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i suoi modelli.