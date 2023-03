Incoronazione Re Carlo, Meghan Markle: il suo look imbarazza

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Harry e Meghan Markle non hanno ancora confermato la loro partecipazione all’incoronazione di Re Carlo che il look della Duchessa del Sussex fa già discutere. Si teme che col suo outfit possa lanciare un messaggio al veleno contro la Monarchia o comunque creare uno scandalo nel rivoluzionare il dress code da Palazzo.

Meghan Markle, il look dell’incoronazione che imbarazza

Il pericolo che la sovversiva Meghan Markle possa creare imbarazzo con l’arma più potente a sua disposizione è molto alto. Si teme che la moglie di Harry possa vendicarsi di Carlo, William, Kate Middleton e del suo caro maritino con il quale è ai ferri corti, sfoggiando un look scandaloso o irriverente. Lady Markle ha imparato molto bene la lezione dalla Regina Elisabetta sul potere del look che è in grado di veicolare in modo potente e diretto un messaggio, senza bisogno di compiere gesti eclatanti o di pronunciare discorsi (spazio che per altro lei non avrà durante l’incoronazione).

Secondo gli esperti in questioni reali, se Harry e Meghan decideranno di partecipare all’incoronazione ed è molto probabile, faranno di tutto per distinguersi dai 2000 invitati e ritagliarsi il loro momento di gloria a scapito di William e Kate. Lady Markle per tanto sceglierà un look sensazionale, griffatissimo e da migliaia di euro. E potrà aggiungervi qualche dettaglio fuori dalle righe per irritare il Re. D’altro canto lo ha già fatto ai funerali della Regina Elisabetta quando si è presentata senza cappello, nonostante fosse stata una sua richiesta esplicita.

Meghan potrebbe giocare sui colori, magari indossando il nero, l’unico proibitissimo nelle cerimonie formali a meno che non di tratti di un funerale appunto. Oppure potrebbe evitare di mettere il cappello oppure ancora potrebbe presentarsi con gioielli appariscenti da adombrare le corone di Re e Regina consorte.

Anche la scelta dello stilista che creerà il suo look, potrebbe avere il suo peso. Se quasi certamente Kate Middleton opterà per una creazione di Alexander McQueen, esaltando il made in Britain, Lady Markle potrebbe scegliere uno stilista americano sottolineando la sua contrapposizione a Londra e la sua appartenenza agli USA, anche se ultimamente nemmeno lì viene troppo apprezzata e senza contare che suo marito Harry rischia l’espulsione dopo la sua confessione sull’uso di droghe. Quindi è più probabile che si indirizzerà verso Givenchy o Dior, le maison che l’hanno vestita nelle occasioni più importanti della sua vita a Corte. Ma di certo non la vedremo con un brand britannico.

Harry e Meghan Markle, il Palazzo è angosciato

In ogni caso, la presenza di Harry e Meghan a Westminster angoscia molto Buckingham Palace. La storica Tessa Dunlop ha commentato al Mirror: “Il precedente storico non promette nulla di buono. Dopo la sua stessa abdicazione, Edoardo VIII non partecipò all’incoronazione nel 1937 del fratello Giorgio VI né a quella della nipote Elisabetta nel 1953. Tuttavia, ai nostri giorni con un padre-re che vuole i suoi due figli al suo fianco, aspettatevi di vedere lì Harry, ma senza la divisa militare”, ossia senza alcun riconoscimento della sua appartenenza alla Famiglia Reale.

La Dunlop ha proseguito: “La storia suggerisce che i Reali che lavorano si distingueranno. Nel 1953, la sorella della Regina, la Principessa Margaret, si fece disegnare il proprio abito per l’incoronazione da Norman Hartnell, ricamato con rose e margherite e una splendida tiara di Cartier. Andò all’abbazia con la Regina madre e si sono seduti in un palco a guardare la cerimonia col piccolo Principe Carlo di 4 anni”. Secondo Tessa Dunlop, “è probabile uno scenario simile per la principessa del Galles e i suoi tre figli”. Mentre Harry e Meghan saranno lasciati da parte.